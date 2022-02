Jesi, droga nel pacco natalizio: finiscono in carcere in Calabria gli spacciatori

JESI – Il contrasto alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti rappresenta una delle mission prioritarie dell’Arma dei Carabinieri. Si è conclusa con la condanna definitiva a espirare una pena detentiva di quattro anni nel carcere della regione Calabria per i tre corrieri della droga calabresi che nel dicembre 2019 erano stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Jesi nel corso di una importante operazione antidroga. E ieri, a Jesi, un altro spacciatore è stato arrestato ai giardini di Jesi, mentre cercava di piazzare dell’hashish.

I tre calabresi, colti in flagranza di reato alla Stazione ferroviaria di Jesi, avevano con sé oltre 1,3 kg di cocaina suddivisa in 240 dosi, oltre ad un’ingente quantità di denaro in banconote di piccolo taglio. I militari arrestarono i tre corrieri con l’accusa di detenzione illegale di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. Dalla perquisizione di un’auto – controllata dal Nucleo Operativo Radiomobile e della Stazione di Jesi, durante un’attività antidroga pianificata per il contrasto degli stupefacenti – erano state poi rinvenute e sequestrate 200 dosi di cocaina. Le approfondite ricerche seguenti consentirono di rinvenire altre 40 dosi, già pronte per la vendita, in un’abitazione in uso ad uno dei tre arrestati.

Circa 1.330 grammi di cocaina suddivisa in 240 dosi vennero sottratte al mercato illecito degli stupefacenti marchigiano per le festività natalizie, che di sicuro sarebbero finite nelle mani di migliaia di giovani. Ieri – 10 febbraio -, nella loro regione di origine, sono stati condannati ad espiare una pena detentiva di quattro anni per i fatti accertati dai Carabinieri del Comando provinciale di Ancona nel 2019. Sempre ieri a Jesi, i controlli antidroga condotti dal Comando carabinieri di Jesi ha portato all’arresto di uno straniero, pizzicato dai militari del Nucleo Radiomobile a spacciare hashish ai giardini pubblici frequentati da giovani ed anziani. La droga è stata sequestrata e l’uomo arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.