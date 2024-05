Jesi: mentre di là si lavora, dorme sul sofà del kebab con l’hashish in tasca. Segnalato 40enne marocchino

JESI – Nella giornata di ieri Primo Maggio, nel pomeriggio, il personale Volanti del Commissariato di Jesi, unitamente alle unità cinofile antidroga della Questura di Ancona ed al personale della Polizia municipale jesina, coordinate dal Dirigente Vice Questore Paolo Arena, nell’alveo delle direttive impartite dal Questore di Ancona, Capocasa d’intesa col Prefetto Ordine Saverio, hanno attuato un servizio straordinario integrato di controllo del territorio , avente quale precipua finalità l’attività di prevenzione dei reati in materia di stupefacenti e contro l’incolumità pubblica specie in corrispondenza dei luoghi di maggior concentramento di persone provenienti da più province e regioni quali le stazioni dei bus e ferroviarie. Con l’impiego del cane Hermes, sono state attentamente monitorate e setacciate le aree più sensibili della città ed in particolare: le fermate dei bus in Piazzale Partigiani, la stazione ferroviaria, Via Imbriani, Via Setificio, via Granita, quartiere San Giuseppe, via Roma, Orti Pace, Piazzale San Savino, Viale Cavallotti.Al contempo, sono state effettuate identificazioni a campione continuo con ispezioni e controlli in 5 esercizi commerciali , a stretto contatto coi cittadini per rendere più tangibile la percezione di sicurezza.

Nel dettaglio sono state cento le persone identificate, di queste 15 sono risultate positivi ai controlli che hanno inoltre riguardato anche 30 veicoli. Due le perquisizioni effettuate in tema di stupefacenti con esito positivo.

Un 40enne marocchino è stato segnalato per uso personale di stupefacenti: l’uomo, durante un controllo all’interno di un esercizio commerciale kebab , è stato sorpreso dormiente su un sofà in uno stanzino interno e all’insaputa del dipendente che vi stava svolgendo le sue mansioni. Sottoposto a perquisizione personale in tema di stupefacenti, il 40enne è stato trovato in possesso di sostanza del tipo hashish avvolta in cellophane e occultata nella tasca dei pantaloni della tuta indossata. Il narcotest dava riscontro che effettivamente si trattava di hashish, del peso complessivo netto di 3,7 grammi. Si è proceduto, pertanto, alla contestazione amministrativa, al sequestro amministrativo ed alla segnalazione al Prefetto per uso personale.

Sono inoltre stati controllati 5 esercizi commerciali, tre dei quali sono stati sanzionati per un complesso di nove multe e un importo totale di 5.500 euro. In un kebab in via Granita sono satte riscontrate irregolarità legate all’occupazione del suolo pubblico, all’insegna ed alla omessa compilazione delle schede HACCP. In un bar del centro storico sono emerse irregolarità per l’omessa compilazione delle schede HACCP, l’insegna e l’occupazione del suolo pubblico con i dehors. In un altro bar fuori dalle mura sono state riscontrate irregolarità relative all’omessa affissione degli orari all’interno dell’esercizio, al mancato adeguamento dell’insegna nonostante la pregressa diffida, ed alla compilazione non corretta del manuale Haccp.