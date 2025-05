Jesi: dopo oltre 40 anni la Libertas lascia la storica palestra di via Pergolesi

JESI – Un pezzo di storia sportiva e sociale della città che si stacca, come il tassello di un prezioso mosaico. La Polisportiva “Libertas” dopo oltre 40 anni lascia la sua storica sede di via Pergolesi, nella palestra che si trova oltre il cinquecentesco Arco della Casa dei Verroni.

Un luogo simbolo per lo sport jesino, visto che già negli anni ’60 quella stessa palestra ospitò gli schermitori dell’allora maestro Ezio Triccoli. E tra le file dei giovanissimi fiorettisti c’era anche Italo Giuliani, il grande e indimenticato papà della Libertas. Aveva sempre creduto tanto nel valore dello sport, non solo come volano per la crescita psicofisica dei ragazzi, ma anche come deterrente contro le varie forme di devianza e delinquenza giovanile che si stavano affacciando nella società.

Proprio in quella palestrina nel cuore del centro storico, Giuliani ha fondato una Polisportiva per permettere alla sua amata Jesi di far praticare la ginnastica artistica, che fino a 40 anni fa mancava in città.

Ma soprattutto la ginnastica artistica rappresentava una mediazione con il desiderio di una delle sue figlie, Tiziana, di fare la ballerina, essendosi rifiutata drasticamente di seguirlo sulla pedana della scherma. Insomma, non era proprio danza, ma la ginnastica artistica si avvicinava molto e avrebbe permesso a Tiziana di indossare un body. Per realizzare questo desiderio, Jesi, oggi, ha una Polisportiva rinomata che permette a oltre 100 ginnaste e ginnasti dai 4 ai 40 anni di praticare la disciplina. Italo Giuliani ha guidato la Libertas come un padre di famiglia, considerava i giovani frequentatori della palestra “gli altri suoi figli”.

Un presidente sui generis, che sistemava i guasti con il martello in mano, che pagava i conti di tasca sua, che permetteva a tutti di fare sport anche se non potevano pagare la retta, l’importante era venire in palestra perché era un servizio sociale per la collettività. E con quell’esempio di rettitudine e generosità ha tirato su un piccolo esercito di ginnaste, sportivi, pallavoliste, calciatori e atleti delle arti marziali. Lo ha fatto fino a marzo 2021, quando ha perso la vita a seguito della brutale aggressione di un giovane con problematiche psicologiche. La sua eredità, la Libertas, ha continuato a camminare nel suo ricordo, nel suo esempio.

Ecco perché oggi che la Palestra di via Pergolesi (dove la Polisportiva era in affitto) è stata venduta, c’è tanto dispiacere e amarezza. Perché in quei locali, forse piccoli, forse apparentemente scomodi da raggiungere poiché in pieno centro, erano in realtà una palestra di vita per intere generazioni di atleti, nati, cresciuti, formati e maturati lì dentro.

Uno sport che si è tramandato di madre in figlia o in figlio, perché a praticare la ginnastica artistica ci sono anche dei ragazzini. È proprio Tiziana Giuliani, tecnica federale e istruttrice di ginnastica artistica, a vivere con grande dolore l’abbandono della storica palestra.

«Il giorno che non avrei mai voluto arrivasse è arrivato – commenta in un toccante sfogo social – abbiamo lasciato la nostra amata palestra Libertas. Dopo averla vissuta per più di 40 anni, è stato difficile da accettare, tanto che ancora non me ne capacito. Le ho detto addio con il cuore a pezzi e con le lacrime agli occhi. Ci ho lasciato gran parte della mia vita lì dentro e tantissimi ricordi, nonché i tanti momenti vissuti con mio padre che aveva fortemente voluto questa palestra per la ginnastica artistica, una disciplina che per i suoi grandi attrezzi ha bisogno di un luogo fisso, esclusivamente ad essa dedicato. Ricordo ancora, benché bambina, quando trasformò quel locale in una palestra per far crescere la ginnastica, era armato di mazza per abbattere una parete e poi tutti i lavori che seguirono. Per me oggi è come perderlo di nuovo».



Da qualche giorno l’agonistica e le senior si sono dovute trasferire nelle palestre delle scuole Itas Galilei e Collodi, che già da settembre ospitavano gli allenamenti degli altri gruppi.

La Libertas non ha più una casa tutta sua, anche se ne avrebbe bisogno poiché la disciplina per i suoi grandi attrezzi ha bisogno di un luogo fisso, esclusivamente dedicato. «Ora ci sentiamo orfani, destabilizzati e senza un luogo che ci rappresenti. Nessuno, eccetto chi l’ha vissuta, può capire quanto sia impossibile lavorare altrove come abbiamo lavorato lì dentro», conclude Tiziana Giuliani.

L’auspicio è dunque che presto si trovi una soluzione definitiva e stabile per restituire alla Libertas una casa dove continuare a far sognare.

