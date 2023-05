Jesi, donna travolta mentre attraversa la strada

JESI – Investimento di pedone poco fa in via XXIV Maggio all’altezza dell’ex bar Fiatti. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, al vaglio della polizia locale, una Skoda Octavia condotta da un 50enne di Ancona avrebbe travolto una donna mentre stava attraversando. L’auto viaggiava in direzione Roma e il conducente non avrebbe fatto in tempo a fermarsi mentre la donna – 56 anni del Bangladesh ma residente a Jesi – stava attraversando. La ferita è stata soccorsa dalla croce verde e trasportata in codice rosso a Torrette a bordo dell’eliambulanza. Sul posto quattro pattuglie della polizia locale.