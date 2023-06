Jesi, donna precipita dalla finestra insieme al cane

JESI – Un drammatico incidente si è verificato domenica 25 giugno nel tardo pomeriggio in via Salvo D’Acquisto. Una donna di circa 30 anni è stata rinvenuta distesa e gravemente ferita nel cortile di una palazzina condominiale. Accanto a lei, semi cosciente, il suo cagnolino purtroppo morto.

La donna, soccorsa dai sanitari dell’automedica del 118 di Jesi e dalla Croce gialla di Chiaravalle, presentava segni tipici di una caduta dall’alto: forse era precipitata dal secondo o dal terzo piano. Difficile dirlo, poiché non vi sarebbero testimoni del fatto e la donna non è stata in grado di riferire nulla né ai sanitari né ai carabinieri della Stazione di Jesi intervenuti. Inoltre non aveva addosso documenti di identità. E’ stata trasferita con un codice rosso traumatico al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette dove si trova ricoverata in condizioni gravissime per le numerose fratture e i politraumi su tutto il corpo riportati nella caduta. L’ipotesi, ancora al vaglio degli inquirenti, è che sia precipitata accidentalmente per tentare di salvare il cagnolino che sarebbe finito di sotto dopo aver saltato il balcone.