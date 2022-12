Jesi, divieto di far esplodere botti a Capodanno

JESI – Divieto di far esplodere petardi. A Capodanno, innanzitutto, ma non solo. Nessuna ordinanza specifica, ma un “promemoria” da parte dell’amministrazione guidata dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo.

«In vista della notte di Capodanno – si legge – si ricorda che il regolamento di Polizia Urbana dispone il divieto tassativo “di far esplodere botti, petardi di qualsiasi tipo o fare spari in qualsiasi modo in tutti i luoghi coperti o scoperti, pubblici o privati, dove si svolgono manifestazioni di qualsiasi tipo ed in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, ove transitano o siano presenti delle persone».

L’amministrazione confida nel buon senso dei cittadini, in particolare prestando attenzione alla presenza di minori. Si ricorda altresì che scoppi e rumori violenti generano traumi negli animali da affezione, che dunque vanno tenuti lontano da luoghi dove si sparano botti o petardi.