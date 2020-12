Jesi, la “Disfida de San Silvestro” per il Capodanno è virtuale

Iniziativa in diretta Fb dalle 21,30, per la contesa fra quartieri storici della città, all'insegna di musica, teatro e poesia, collegamenti anche da Buenos Aires e Berlino

JESI – Una “Disfida de San Silvestro” per un Capodanno virtuale, da seguire in diretta Fb fra musicisti, improvvisatori teatrali, poeti, barzellettieri e ancora musica, poesia, danza e umorismo. È l’appuntamento proposto per questa sera, dalle 21,30 a dopo la mezzanotte, per iniziativa della associazione Willer & Carson. L’idea: una contesa artistica e culturale fra i quartieri storici di Jesi – San Pietro, Posterma, Santa Croce e San Benedetto – con una giuria a decretare i vincitori

In video conferenza i protagonisti del Capodanno virtuale

«Uno show che sfrutta le enormi potenzialità offerte dall’on line- ha spiegato l’organizzatore Michael Bonelli– percorrendo nuove vie artistiche, culturali e sociali che valorizzano anche il lavoro svolto nei quartieri della città».

Alla conduzione della Disfida si alterneranno Michael Bonelli, I Grulli, Chattanooga alle chat e ai voti la Dolce Eugenia e il Giullare Sandro Bellagamba. Partner dell’evento l’Ente Palio di San Floriano e i 4 Quartieri Storici.

Si esibiranno fra gli altri Michelino il Barzellettiere, Graziano “Figaro” Fabrizi, Valentina Ferri al Canto, il gruppo country dei Mad Boots, il Maestro David Uncini e i suoi Allievi. Inoltre l’improvvisazione teatrale degli Stupor Mundi, la Regia Medievalis Projekt Lazarus dalla Sicilia. Sulla scena virtuale anche la musica di Gastone Pietrucci, Marco Gigli e Adriano Taborro de La Macina e quella di Sofia e Sergio Brocani. E poi ancora l’interpretazione di Dante Ricci e Mugia Bellagamba dei testi per la prima volta sulla scena del primo, Marinella Cimarelli con la sua poesia dialettale, la Pole Dance della Pole Art di Ancona con Laura Borgognoni e le sue Allieve, il Teatro CoCuJe di Gianfranco Frelli, con Milena Gregori e i loro Allievi. Protagonisti anche i Vip Clown Vallesina, Irene Ceppi della Associazione Danzando di Castelbellino e La Taranta di Barbara Piattella.

Fra gli ospiti, oltre al Museo Stupor Mundi, sempre nel segno di Federico II anche la professoressa Valentina Certo da Messina, autrice, tra gli altri de “Il tesoro di Federico II” e “il leggendario Federico II” e collaboratrice di Rai Storia. Da Viareggio si collegherà Andrea Elodie Moretti del Centro Internazionale di Teatro Policardia ma si andrà anche più lontani: la cantante e scrittrice Maria Chemes da Buenos Aires e il Maestro di Contact Improvisation Javier Cura da Berlino.