Jesi, dietrofront sui tigli di viale Trieste: si attende la terza perizia

JESI – Stop temporaneo all’abbattimento dei quattro tigli di viale Trieste. Ordinanza sospesa per una settimana in attesa di una terza perizia, dopo le due già in mano all’amministrazione comunale che indicano la pericolosità di alcuni alberi dell’area della stazione ferroviaria, il cui stato di salute sarebbe compromesso. Le operazioni erano previste in mattinata, ma ieri pomeriggio l’amministrazione le ha bloccate. Era stato proprio l’assessore all’ambiente, Alessandro Tesei a evidenziare che non vi è più nulla da fare, anticipando che avrebbe assistito all’abbattimento mattutino.

«L’ordinanza di abbattimento dei 4 tigli è stata bloccata per una settimana in attesa del parere dell’esperto di grandi alberi Daniele Danzi (che ringraziamo di cuore) – informano gli esponenti del comitato Garanti del Verde -. Ringraziamo anche l’amministrazione per l’ascolto nella speranza che questo sia un primo passo per un cambiamento radicale nel ripensare la relazione tra comunità, mondo vegetale e istituzioni! Grazie ai tigli di viale Trieste per continuare a fare la magia!».

«Abbiamo semplicemente deciso di ascoltare la città, come abbiamo detto più volte in campagna elettorale – le parole dell’assessore Tesei -. In questo caso il percorso era già iniziato perché c’era stato un incontro. Siccome ieri il dott. Zanzi si è espresso su Facebook e oggi si sarebbero dovuti tagliare, abbiamo deciso di dargli il tempo, una settimana, per una perizia vera e propria. L’amministrazione ha già una tomografia che purtroppo dice in maniera chiara che quattro alberi sono totalmente compromessi e quindi si debbono abbattere. L’unico modo per evitare l’abbattimento quindi è che il Dott. Zanzi la smentisca o comunque riesca a dimostrare in modo oggettivo che i 4 tigli possono restare in piedi senza creare pericolo per la comunità. Nonostante la difficoltà oggettiva di questa situazione in particolare, crediamo fortemente che la partecipazione, l’ascolto e la condivisione debbano essere la stella polare dell’azione politica. La nostra, perlomeno».