Jesi, al via la demolizione dell’ex Crt. Poi il nuovo polo dell’infanzia 0-6

JESI – Partiranno nei prossimi giorni e si concluderanno entro il mese di giugno i lavori di demolizione dell’ex Crt di via del Verziere, il rudere situato all’interno del parco della Magione dalle cui ceneri nascerà il nuovo polo dell’infanzia 0-6 anni.

È stata infatti individuata la ditta – Marasca Guerrino & Mirko di Jesi – che si è aggiudicata la relativa gara d’appalto ed a cui saranno pertanto assegnati i lavori che avranno una durata di circa venti giorni per un importo di poco meno di 44 mila euro.

Nel frattempo, è stata affidata la progettazione di fattibilità economica per la realizzazione del polo dell’infanzia che ospiterà una scuola materna per 75 alunni ed un asilo per 60 bambini. L’intervento sarà finanziato con circa 2,7 milioni di euro derivanti dal fondi del Pnrr ed i lavori, e dovrà iniziare entro novembre 2023. Questi saranno assegnati con un appalto integrato che contemplerà progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione dell’opera. In questo caso la realizzazione della scuola deve essere obbligatoriamente completata entro il 2026.

Il parco attorno sarà in parte utilizzato come area di pertinenza del polo dell’infanzia e pertanto adeguatamente sistemato nel corso de lavori per assolvere al meglio a tale funzione.