Jesi, demolito l’ex Crt: al suo posto un polo per l’infanzia

JESI – Hanno preso il via questa mattina, 20 dicembre, e si completeranno con la rimozione delle macerie nei prossimi giorni, i lavori di demolizione dell’ex Crt (Centro Radio Trasmittente) di via del Verziere, il rudere di edificio situato all’interno del parco della Magione che nella prima metà del Novecento era a servizio dell’aeroporto di Jesi. La benna che ha “aggredito” i resti dell’edificio si è messa all’opera nelle prime ore della mattinata, concludendo il tutto nel giro di poco tempo.

Al suo posto nascerà il nuovo Polo per l’Infanzia che ospiterà una scuola materna per 75 alunni ed un asilo per 60 bambini. È infatti in corso di elaborazione il progetto esecutivo da parte della ditta che si è aggiudicata l’appalto dei lavori e che, una volta completato, darà il via alla realizzazione del nuovo edificio. L’intervento sarà finanziato con circa 2,9 milioni di euro derivanti dal fondi del Pnrr. Proprio perché agganciata a tale tipo di finanziamento, la costruzione del nuovo Polo per l’Infanzia deve essere obbligatoriamente completata entro il 2025 con collaudo finale entro il giugno 2026, ma si confida che i tempi possano essere più brevi di alcuni mesi.

Il parco attorno sarà in parte utilizzato come area di pertinenza della struttura scolastica e pertanto adeguatamente sistemato nel corso dei lavori per assolvere al meglio a tale funzione. La parte restante sarà destinata a parco pubblico per la libera fruizione di tutti.

«Con la realizzazione del Polo – ha sottolineato l’assessora ai Lavori pubblici Valeria Melappioni – mettiamo un altro tassello nella direzione di una precisa idea di città: qualificare spazi pubblici, aumentare i servizi per soddisfare le esigenze di tante famiglie che vi abitano o abiteranno, lavorare sulla riconoscibilità dei luoghi per stimolare la coesione sociale, non solo nelle aree centrali, ma diffusi in tutto il territorio cittadino».