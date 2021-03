Jesi: danza, musica e letteratura per far rivivere Angelo Colocci

JESI – Danza, musica e reading insieme per rendere omaggio ad Angelo Colocci, umanista, politico, filologo raffinato, uomo dalla vasta dottrina, poliedrico intellettuale. Uno spettacolo multimediale, quello messo in scena da Elisa Carletti e Federica Squadroni di Piccole Pillole Coreografiche, che restituisce attraverso movimenti, suoni e parole l’anima profonda dell’illustre concittadino vissuto a cavallo fra il XV° e il XVI secolo, dalle affascinanti stanze della sua casa jesina.

L’evento online BAKEKART’ 21 – un nuovo Rinascimento, presentato dal Vox Club di Jesi e patrocinato dal Comune, in collaborazione con la Rete Museale Urbana, sarà visibile domenica 28 marzo, a partire dalle ore 18 sul canale Youtube di Piccole Pillole Coreografiche. Sarà l’occasione, attraverso molteplici espressioni e linguaggi artistici, di ripercorrere gli scritti più intimi di Colocci, di ricostruire e comprendere i suoi rapporti con Raffaello, per sfociare poi nella meraviglia della Scuola di Atene e nella magnificenza rinascimentale. In conclusione, il reading a cura di Davide Morresi del “Trionfo di Bacco e Arianna” di Lorenzo de’ Medici.

Le prove di BAKEKART’ 21 – un nuovo Rinascimento

«Basta guardarsi intorno ed ascoltare, dalla televisione a internet, dai giornali fino alle chiacchiere da bar per capire che in questo periodo storico abbiamo quanto mai bisogno di un Nuovo Rinascimento – spiegano i promotori del Vox e le due danzatrici Elisa Carletti e Federica Squadroni -. Valori quali la creatività, l’intelligenza, la dignità, l’amore e la libertà dell’uomo hanno una necessità urgente di trovare nuovi spazi e nuovi canali per tornare ad affermarsi come punti cardine di una società in evoluzione e non in retromarcia. A nostro avviso, il Covid e la pandemia non hanno fatto che accelerare in maniera imprevista e fulminante una decadenza già ben avviata tra reality show, aperitivi infiniti, selfie imprescindibili e tanto tanto vuoto. Con questa rassegna vogliamo prendere spunto da due grandi personaggi per sviluppare forme d’Arte canoniche attraverso linguaggi moderni con il chiaro e deciso intento di metterle al centro della vita sociale di Jesi, con l’obiettivo di coinvolgere anche nuovi target giovanili».

Le immagini sono della Biblioteca comunale Planettiana, fondo Stampe Honorati. I testi di Ludovico Lazzarelli “Il Bombyx”. Poesie italiane e latine di Monsignor Angelo Colocci raccolte da Lancellotti, atti del convegno di studi su Angelo Colocci, forniti dalla Biblioteca comunale Planettiana.

Domenica 28/03 ore 18:00

Con il patrocinio del Comune di Jesi

In collaborazione con la RETE MUSEALE URBANA JESI

Uno spettacolo di e con Piccole Pillole Coregrafiche (Elisa Carletti e Federica Squadroni)

Musica e sound design di And The Bear

Regia di Bruno Carletti

Voce off a cura di READ and PLAY (Davide Morresi, Sara Antognoni e Stefano Ficagna)

L’evento sarà trasmesso dal canale Youtube di Piccole Pillole Coreografiche: https://www.youtube.com/channel/UCqALORJuWBV1jpFyMWjYyUw