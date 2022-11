Jesi, danni al cimitero dopo il terremoto. Verifiche in corso su scuole e edifici pubblici

Chiuso il campo VII del cimitero principale. Chiusura in via precauzionale anche per scuole, musei civici e biblioteche, impianti di risalita

JESI – «Al momento si segnalano danni solo al campo VII del cimitero principale che è stato immediatamente chiuso per ulteriori approfondimenti». Lo rende noto il Comune di Jesi, in merito alle conseguenze in città della scossa di terremoto di questa mattina 9 novembre.

Sono in corso da questa mattina, comunica inoltre piazza Indipendenza, le verifiche da parte dei tecnici comunali in tutte le scuole della città, alla casa di riposo e negli altri edifici pubblici. Scuole e alcuni edifici pubblici che sono stati, precauzionalmente, chiusi con ordinanza dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo.

Disposta infatti la chiusura a titolo precauzionale, al fine di effettuare le verifiche tecniche, degli asili nido, centri per l’infanzia e delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado ubicate nel territorio del Comune di Jesi, fino al completamento delle opportune verifiche.

Altresì chiusi in attesa dei controlli di sicurezza i Musei Civici, la Biblioteca Planettiana e la Biblioteca dei Ragazzi e gli impianti di risalita: gli ascensori di via Zannoni, via Castelfidardo, via Mazzini e le scale mobili di Palazzo Battaglia.

I Vigili del fuoco stanno effettuando delle verifiche. In particolare poste all’attenzione le crepe, già presenti, sulla chiesa di Santa Maria fuori Monsano, a lungo chiusa dopo il sisma del 2016. Al momento sembra abbastanza contenuta la situazione dei danni.