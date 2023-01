Jesi, cubi di cemento per i pali a rischio di viale della Vittoria. «Soluzione provvisoria»

JESI – Cubi di cemento «di grosse dimensioni, che occupano numerosi parcheggi e esteticamente discutibili» posti in prossimità dei pali della illuminazione giudicati a rischio di viale della Vittoria. Dall’opposizione, è il consigliere di Patto per Jesi Giancarlo Catani a chiedere chiarimenti: «Sono in sostituzione dei pali della luce in situazione di criticità o l’amministrazione ha previsto in prospettiva, in tempi ragionevoli, una soluzione meno impattante e migliore rispetto alla realtà di viale della Vittoria?».

Uno dei blocchi in viale della Vittoria

Sul punto, in un recente incontro pubblico l’assessora Valeria Melappioni ha parlato di «soluzione provvisoria per i blocchi cemento posti a imbrigliare i pali della pubblica illuminazione ammalorati e da sostituire di viale della Vittoria. Da poco insediati, è emerso dai controlli che 22 pali su 60 vanno cambiati e abbiamo deciso di non tardare a intervenire».

La situazione è venuta alla luce a inizio dicembre scorso. L’amministrazione ha reso noto: «A seguito di una verifica effettuata dai tecnici di JesiServizi – società a cui è affidata la gestione della pubblica illuminazione in città – 22 pali della luce di Viale della Vittoria, tra gli oltre 60 presenti, sono risultati in precarie condizioni tali da suggerire l’immediata dismissione, a salvaguardia della pubblica incolumità. Ad essere prevalentemente interessato è il tratto del Viale che va dal parcheggio Mercatini al semaforo dell’Erbarella».

Previsti due possibili interventi. «Laddove il palo obsoleto si trovi tra due pali luce ancora efficienti, lo stesso sarà rimosso; qualora invece vi sia una serie di pali danneggiati irrimediabilmente, saranno imbrigliati con appositi blocchi cemento così da garantire comunque l’illuminazione del tratto di Viale. Dal momento che, comunque sia, l’illuminazione sarà ridimensionata, è già stata predisposta un’ordinanza che impone il limite di velocità a 30 km orari lungo l’intero Viale della Vittoria».