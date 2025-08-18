Jesi: trovato un cadavere vicino a un casolare

JESI – Macabro rinvenimento oggi pomeriggio verso le 16,30 in via Calabria, la stradina secondaria che dall’immediata periferia di via Marche si snoda per la campagna. Un passante che stava camminando – essendo via Calabria molto frequentata da persone che passeggiano con i cani e fanno jogging- si è accorto della sagoma di una persona riversa a terra in un campo a ridosso di un casolare, poco distante dalla strada. Immediato l’allarme al 112. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri di Jesi, ma purtroppo hanno soltanto potuto constatare il decesso dell’uomo, un 80enne jesino. I militari hanno accertato che si è trattato di un gesto volontario.