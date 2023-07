Jesi, cresce il giro d’affari della Fondazione Pergolesi Spontini

JESI – La Fondazione Pergolesi Spontini ha chiuso il bilancio dell’esercizio finanziario 2022 con un giro d’affari cresciuto rispetto al 2021 portandosi a circa 2milioni e 800mila euro contro i 2.200.000 dell’anno precedente e i 1.850.000 del 2020. È un chiaro segnale della ripresa dell’attività teatrale, vicina ai valori storici, dopo i difficili anni della pandemia.

I dati sono tratti dal bilancio sociale e consuntivo 2022 della Fondazione Pergolesi Spontini, approvato il 28 giugno scorso dall’Assemblea Generale dell’ente. Nella stessa seduta, l’Assemblea ha deciso di destinare l’avanzo di esercizio di 21.492,13 ad incremento del patrimonio della Fondazione.

Tra i “numeri” dell’ente fondato dai Comuni di Jesi e di Maiolati Spontini, e di cui il Comune di Monsano è partecipante aderente e la Camera di Commercio delle Marche è partecipante sostenitore, spiccano quelli legati alle attività teatrali, di produzione diretta e di ospitalità, e alla formazione delle giovani generazioni di spettatori, con importanti ripercussioni sull’occupazione.

Nel 2022, tutte le stagioni tradizionalmente ospitate al Teatro Pergolesi di Jesi sono tornate in scena, e la Stagione lirica ha potuto proporre nuovamente titoli di tradizione, caratterizzati da masse artistiche numerose, sia in palcoscenico che in buca d’orchestra. Da segnalare nel luglio l’anteprima del Festival all’aperto in piazza Federico II, con eventi a carattere popolare (musica pop, jazz, da cinema) rivolti ad un pubblico numeroso. Non sono mai venuti meno i progetti di welfare culturale (“Social Opera”) che coinvolgono scuole, associazioni, realtà socio sanitarie del territorio, grazie ai quali la Fondazione promuove inclusione, benessere e conoscenza del teatro. Notevole il lavoro di ricerca musicologica su Pergolesi e Spontini.

Lo scorso anno sono stati 848 i lavoratori impiegati a vario titolo negli spettacoli e nelle produzioni (nel 2021 furono 447), di cui 761 artisti contrattualizzati; le giornate lavorative erogate sono state in totale 9.737..

Per le attività di produzione lirica diretta, tra Festival Pergolesi Spontini e Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi, sono state realizzate 51 date di spettacolo (nel 2021 furono 36). Più che raddoppiati gli eventi di spettacolo, rispetto all’anno precedente: nel 2022 sono stati 138 gli eventi aperti al pubblico (84 quelli direttamente organizzati dalla Fondazione), per un totale di 25.402 spettatori. Nel 2021 gli eventi furono 62 (51 quelli direttamente organizzati dalla Fondazione), per un totale di 9044 spettatori, nelle sale teatrali con capienza ridotta nel rispetto delle regole anticontagio.

5.181 studenti di ogni ordine e grado, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di II grado, sono stati coinvolti in progetti educativi, sociali o hanno partecipato con la propria classe o la propria famiglia alle diverse proposte di spettacolo rivolte ai ragazzi e ai giovani.

1.319 visitatori hanno partecipato a visite guidate e itinerari per conoscere il Teatro, le Sale Pergolesiane e la città di Pergolesi.