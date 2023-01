Jesi, Costa Pastorina rimessa a nuovo: completati i lavori

Finalmente la nuova posa in opera del selciato, utilizzando i sampietrini rimossi a suo tempo. Una situazione che era perdurata a lungo, non senza mugugni, proteste e ironici cartelli esposti dai residenti

JESI – Completati i lavori di ripristino del selciato in Costa Pastorina, accanto a Piazza Baccio Pontelli. Lo rende noto l’amministrazione comunale.

L’intervento fa seguito agli scavi effettuati lo scorso anno per il rifacimento delle reti idriche sottostanti da parte di Viva Servizi, al termine dei quali il tutto era stato ricoperto con una striscia di asfalto provvisoria, in attesa dell’assestamento del terreno sottostante, per garantire il transito di veicoli e pedoni. Una situazione che era perdurata a lungo, non senza mugugni, proteste e ironici cartelli esposti dai residenti.

Ora finalmente la nuova posa in opera del selciato, utilizzando i sampietrini rimossi a suo tempo, che ha permesso di riportare la strada al suo assetto originale.