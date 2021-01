Jesi, corsi online per conoscere e approfondire l’affido

Sono 58 i minori attualmente affidati alle famiglie della Vallesina. ,L’Asp Ambito 9 ha dato il via ad una campagna informativa che si articola in quattro incontri gratuiti via web

JESI – Sono 58 i minori attualmente in affido a famiglie di Jesi e della Vallesina. Esperienze importanti che permettono ad un bambini o ad un ragazzo di trovare cura, attenzione e affetto che la famiglia di origine, per i più svariati motivi, non è temporaneamente in grado di assicurargli. Ma esperienze gratificanti anche per le famiglie che accolgono il minore e che lo accompagnano per un tratto fondamentale del suo percorso di vita.

Per far conoscere il mondo dell’affido, la sua valenza, le problematiche ma

anche le occasioni di crescita umana e sociale, l’Asp Ambito 9 ha dato il via ad una campagna informativa che si articola in quattro incontri on line, fruibili nel sito dell’Ambito (wwwaspambito9.it) della durata complessiva di circa un’ora, completamente gratuiti e aperti a tutti. Gli incontri vedono protagonisti diversi esperti che affrontano l’argomento sotto diverse angolazioni.

Si comincia con quello tenuto da Simona Lupini, psicologa e psicoterapeuta dell’Asur Area Vasta 2 sul tema “Affido, esperienze e prospettive” per una panoramica delle caratteristiche degli attori e del percorso di affido. Il secondo incontro ha per titolo “Un’esperienza di appoggio familiare” ed è la testimonianza di una famiglia che ha concluso questo tipo di percorso e racconta l’emozione di aprirsi ai bambini e alle loro famiglie in difficoltà. “Bambini in affido” è il terzo appuntamento on line in programma dove Fabiana Gara e Vissia Carnevali rivelano l’esperienza educativa e psicologica di comunità con bambini e adolescenti, illustrando le loro storie, i bisogni, i legami e le difficoltà familiari. Chiude questo primo ciclo di incontri quello sul tema “Affido, prospettive di comunità locale”, a cura dell’Associazione famiglie affidatarie: una lunga ed affascinante storia di un gruppo di famiglie che si occupa di affido da più di trenta anni.

«Ritengo importante, visto il periodo particolarmente difficile – ha avuto modo di dichiarare il presidente dell’Asp Ambito 9, Matteo Marasca – l’iniziativa di organizzare un corso sull’affido on line, per ridare attenzione alle relazioni umane, soprattutto perché diretta alle famiglie e ai minori, quali realtà fondamentali per la nostra comunità».

Al riguardo, l’assessore ai servizi sociali del Comune di Jesi, Marialuisa

Quaglieri, ha aggiunto: «Ringrazio l’Asp Ambito 9 per aver organizzato questa iniziativa assolutamente valida, che permette ad una qualsiasi famiglia affidataria di comprendere come l’impegno richiesto potrà essere sempre calibrato rispetto ai propri tempi e modi, offrendo comunque un servizio straordinario per minori che hanno bisogno di un supporto concreto».