Jesi, la corale “Brunella Maggiori” per il Concerto di Natale della Luaj

JESI – Sarà la corale “Brunella Maggiori” diretta dal Maestro Stefano Contadini a tenere , quello che e’ oramai divenuto un momento tradizionale, ovvero il concerto di Natale della Libera Università degli adulti di Jesi.

L’appuntamento è per le ore 17 di sabato prossimo 16 dicembre nella sede della Luaj in Piazzale San Francesco. Un anno accademico 2023/2024, quello dell’Università, che continua ad ottenere grande apprezzamento da parte degli iscritti che anche quest’anno sono stati diverse centinaia. Non e’ un caso che le materia sono aumentate, occupando spazi e discussioni di ogni genere a materia. Lungo, quasi impossibile, senza dimenticare qualcuno, elencare i docenti impegnati , così come le materie e gli argomenti trattati , con gli applausi che chiudono ogni lezione. Per questo anche il Concerto di Natale e’ diventato un punto qualificante l’attività della Luaj.

«Ciao. Siamo un Gruppo di Ragazzi che dal 1989 racconta le storie più belle del canto corale nel ricordo di Brunella segno di Speranza per tutti i suoi amici. Amiamo la Musica e condividiamo la nostra Amicizia». Basta forse, questa presentazione tratta dalla pagina Web delle Corale, per comprendere quanto interessante, se non addirittura appassionante, sia l’appuntamento in programma.

Sabato prossimo 16 dicembre con inizio alle 17. Giusto poi il tradizionale brindisi augurale che concluderà la serata e la settimana, anche se ovviamente le lezioni continueranno in pratica fino all’immediata vigilia di Natale, ovvero giovedì 21 dicembre, per riprendere poi regolarmente a gennaio. Insomma la Luai, i suoi amministratori volontari e i suoi iscritti confermano come e quanto sia importante conoscere con calma e tranquillità anche argomenti e materie magari poco conosciute o sottovalutate.