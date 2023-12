Jesi, controlli straordinari sul territorio: sanzionati due bar

JESI – Nella giornata di ieri 5 dicembre, nella fascia oraria pomeridiana il personale di polizia giudiziaria del Commissariato di Jesi e il personale della Polizia Locale, coordinate dal Dirigente Vice Questore dottor Paolo Arena, nell’alveo delle direttive impartite con ordinanza dal Questore, d’intesa col Prefetto, hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio , che mira ad intensificare il rapporto di fiducia con la cittadinanza, avente quale precipua finalità l’attività di prevenzione dei reati contro l’incolumità pubblica , di tipo predatorio e dello spaccio stupefacenti. Gli equipaggi impiegati in maniera sinergica nell’azione combinata volta alla prevenzione e repressione dei reati ed al contrasto del degrado urbano, hanno concentrato i posti di controllo nelle aree più sensibili della città ed in particolare: Viale Cavallotti, Via Paladini, via Setificio, quartiere San Giuseppe, via Garibaldi, Porta Valle, Parco del Vallato.Al contempo, sono state effettuate identificazioni a campione continuo , con ispezioni e controllo in materia di stupefacenti, procedendo ad attività di polizia di prossimità ed a controlli in esercizi commerciali, a stretto contatto coi cittadini per rendere più tangibile la percezione di sicurezza.

Sono stati nel complesso identificate 65 persone e controllati 33 veicoli, 17 i soggetti positivi ai controlli. Due, con esito negativo, le ispezioni effettuate in tema di stupefacenti.

Sono stati controllati in particolare due bari e in entrambi gli esercizi sono state riscontrate alcune irregolarità, dovute alla mancata esposizione al pubblico, all’interno ed esterno del locale, di cartelli recanti l’indicazione degli orari di apertura e chiusura e alle insegne luminose che non risultavano a norma. Sono state pertanto formalizzate le sanzioni amministrative pecuniarie per un ammontare complessivo di 1.838 euro. Inoltre, in uno degli esercizi, il titolare non era in grado di esibire il manuale di autocontrollo all’atto dell’ispezione. Veniva, pertanto, diffidato alla esibizione entro 7 giorni.