Jesi, controlli della Polizia locale: 5 multe per mancata revisione dei veicoli

JESI – Controlli in città da parte della Polizia locale. Identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria per violenza e resistenza a pubblico ufficiale un soggetto che era stato già deferito per patente revocata.

Inoltre, due veicoli con targa straniera (l’uno spagnolo, l’altro rumeno) sono stati sequestrati ai fini della confisca o della nazionalizzazione essendo i loro proprietari, a sua volta multati di 711 euro ciascuno, residenti in Italia da oltre due mesi. Sequestrato per la confisca che sarà stabilita dalla Prefettura anche un veicolo radiato con intestazione fittizia, già fermato da altra forza di polizia: si tratta di una di numerossime auto intestate ad un medesimo soggetto per la quale era stata disposta la cancellazione al Pra.



Un cittadino straniero poi è stato sanzionato (con multa pagata in tempo reale) perché trovato in sella ad un ciclomotore sprovvisto di assicurazione e revisione, mentre i proprietari di altri cinque veicoli sono stati sanzionati per mancata revisione, in un caso addirittura omessa per due volte.