Jesi: controlli antidroga, due denunce e una segnalazione  

Un uomo è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico: è stato rintracciato al Parco del Ventaglio dove poco prima aveva mostrato le parti intime a una donna

JESI – Weekend di controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Jesi che hanno monitorato sia il territorio di Jesi che la Vallesina per servizi antidroga. Il bilancio è di due persone denunciate a piede libero e una segnalata all’autorità giudiziaria per uso personale di stupefacenti. Nel corso del fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Jesi hanno ulteriormente intensificato i controlli, sia per contrastare i reati connessi al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti, che per quelli di natura predatoria oltre a monitorare il rispetto del Codice della strada cercando di prevenire le cosiddette “stragi del sabato sera”.

Le attività sono state svolte dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile. In particolare, alle 4 di ieri, un 40enne non si è fermato all’alt dei Carabinieri che avevano istituito un posto di controllo lungo via Sant’Ubaldo, a Monsano. Raggiunto e bloccato al termine di un breve inseguimento, l’uomo – visti i sintomi presentati – è stato invitato a sottoporsi all’accertamento finalizzato a riscontrare l’eventuale stato di alterazione derivante dall’abuso di alcolici. A seguito del suo rifiuto, è stato denunciato in stato di libertà. I militari hanno contestualmente proceduto al ritiro della patente di guida, al sequestro amministrativo del mezzo e alla contestazione della violazione amministrativa per l’inottemperanza all’ordine di fermarsi.

Nel corso della mattinata di ieri, invece, un 22enne è stato denunciato in stato di libertà per atti osceni. Alla Centrale Operativa della Compagnia di Jesi è pervenuta una segnalazione di un individuo che, all’interno del parco del Ventaglio, aveva mostrato le parti intime ad una donna. Ai militari intervenuti è stata fornita la descrizione di quest’ultimo, che si è rivelata preziosa per la sua identificazione. Descrizione fornita non solo dalla vittima ma anche dai presenti che hanno mostrato solidarietà alla poveretta. L’esibizionista è stato quindi individuato poco distante e identificato. Nel tardo pomeriggio di sabato, inoltre, una 50enne è stata trovata in possesso di due dosi di stupefacente – rispettivamente di cocaina e hashish – ed è stata segnalata al Prefetto di Ancona per detenzione di stupefacenti per uso personale.