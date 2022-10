Jesi, controlli antidroga dei Carabinieri: 46enne arrestato con 47 grammi di cocaina e hashish

JESI – Si aggirava in auto nelle campagne al confine tra Jesi e Chiaravalle, con un atteggiamento che ha destato i sospetti dei Carabinieri, in servizio di controllo del territorio. L’andatura con cui la vettura procedeva apparentemente senza una meta, ha indotto i militari della Stazione di Chiaravalle a intimare l’alt per procedere a un controllo. È successo ieri mattina. L’uomo al volante dell’auto – un 46enne italiano residente in Vallesina – fin da subito è sembrato eccessivamente nervoso per un controllo dei documenti di guida, pertanto i carabinieri hanno deciso di sottoporlo a perquisizione personale dalla quale è spuntato lo stupefacente: complessivamente 47 grammi, tra cocaina (18 grammi), hashish (14 grammi) e mannite (15 grammi) usata come sostanza da taglio. Inoltre, a bordo del veicolo c’era anche del materiale per il confezionamento delle singole dosi. Il 46enne è stato dunque arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. La droga e il materiale per il confezionamento sono stati sottoposti a sequestro. Questa mattina al Tribunale di Ancona si è svolta l’udienza di convalida. Il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. I controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Jesi saranno ulteriormente intensificati nei prossimi giorni.