Jesi, controlli anti-Covid interforze e movida: una sola infrazione per la “pipì sul muro”

JESI – Weekend di controlli nel centro cittadino di Jesi: nell’ambito dei servizi disposti dal Questore di Ancona e coordinati dal Commissariato con Carabinieri e Polizia locale, a tutela della salute pubblica, sono stati eseguiti controlli mirati volti ad accertare la compiuta osservanza delle norme vigenti in materia di contrasto alla diffusione della pandemia. Sono stati visitati sei esercizi di ristorazione, nessuna infrazione è emersa. Durante le verifiche, sono stati controllati circa 515 avventori, tutti risultati in possesso di certificato di avvenuta vaccinazione “green pass rafforzato”.

Anche per questo servizio, per scongiurare il rischio di un possibile uso improprio delle certificazioni, i dati risultanti dai green pass esibiti sono stati confrontati con i documenti di identità dei rispettivi latori. E anche in questo caso, non sono state rilevate irregolarità.

Nella seconda parte della serata, i controlli di Polizia, Carabinieri e Polizia locale si sono spostati nelle vie del centro per monitorare la movida. Più attenzione alle vie maggiormente frequentate dai giovani dove la vista delle divise ha contribuito a dissuadere dal tenere comportamenti non conformi alle leggi. In particolare, solo una infrazione è stata contestata a un giovane, sorpreso in flagranza di atti non consoni alla pubblica decenza. Una pipì sul muro che gli è valsa una multa. Nell’insieme il weekend è trascorso bene, non sono stati consumati atti vandalici e l’unico fastidio legato a una serata di movida con complice anche una temperatura non troppo gelida, si è registrato in piazza Nuova e in vicolo delle Viole dove dei ragazzi hanno urlato, riso e fatto chiasso fino a tardi.