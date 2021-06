Jesi, contributi in arrivo per la valorizzazione commerciale di aree, vie e piazze

JESI – La Regione Marche ha pubblicato un bando per la realizzazione di progetti relativi alla riqualificazione e valorizzazione commerciale di aree, vie o piazze, con particolare riguardo ai centri storici e privilegiando l’attivazione da parte dei giovani di nuovi esercizi commerciali, nonchè le attività che hanno sospeso anche temporaneamente a causa del Covid-19. Le domande possono essere presentate entro il 5 luglio 2021.

I soggetti beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e quelle di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Non rientrano tra i soggetti beneficiari le imprese che svolgono le seguenti tipologie di attività:attività di vendita non rivolte al pubblico (spacci interni), attività di vendita di merci prodotte in proprio (agricoltori, artigiani, ecc.), attività di farmacie e parafarmacie (salvo le parti di attività commerciali), attività che prevedono trasformazione di prodotti, attività di monopolio (salvo le parti di attività commerciali), distributori automatici, attività di commercio elettronico, attività di rivendita di carburanti, attività di noleggio, attività di commercio all’ingrosso, attività di commercio su aree pubbliche che non operano con strutture stabilmente fissate al suolo quali box o chioschi, attività svolte da circoli privati e mense (quindi ad uso interno o comunque limitato a determinate categorie ed utenze), attività artigianali per la produzione propria.

Il volume di affari non deve essere superiore 2 milioni di euro per le imprese commerciali al dettaglio e per le imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Sono ammessi a contributo gli interventi relativi a ristrutturazione, manutenzione straordinaria, nonché ampliamento dei locali adibiti o da adibire ad attività commerciale, attrezzature fisse e mobili strettamente inerenti l’attività di vendita e/o di somministrazione di alimenti e bevande, comprese le spese per acquisto di un PC, Notebook o assimilati nel limite massimo di 1 unità, arredi strettamente inerenti l’attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande (ad eccezione di complementi di arredo, suppellettili e stoviglie, e quant’altro non strettamente funzionale all’attività da incentivare). Sono altresì ammessi a contributo gli investimenti finalizzati all’adeguamento delle imprese all’emergenza Covid-19.

Il contributo regionale concesso è pari al 30% della spesa riconosciuta ammissibile. Non sono finanziabili gli investimenti mobiliari ed immobiliari, realizzati mediante operazioni di locazione finanziaria (es. leasing). I contributi sono concessi in conto capitale.

Bando completo e modulistrica: https://www.regione.marche.it/RicercaBandi/id_32790/4681