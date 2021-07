Jesi, contributi per i centri estivi

I fondi, assegnati con apposito Decreto Legge, saranno utilizzati per sostenere la frequentazione per i ragazzi fino a 17 anni. Lo hanno stabilito di comune accordo Asp Ambito 9 e Amministrazione comunale

JESI – I fondi “per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa”, assegnati con apposito Decreto Legge, saranno utilizzati a Jesi per sostenere la frequentazione ai centri estivi per i ragazzi fino a 17 anni.

Lo hanno stabilito di comune accordo Asp Ambito 9 e Amministrazione comunale, prevedendo un contributo alle famiglie i cui figli parteciperanno ad uno dei centri previsti, nel periodo che va da giugno a settembre.

L’Asp Ambito 9 provvederà a rendere noto alla cittadinanza i termini e le modalità con le quali gli interessati potranno procedere alla presentazione della domanda con apposito bando che verrà pubblicato nel prossimo mese di settembre.

Si precisa che l’entità del rimborso dipenderà dal numero di domande che perverranno, ma non potrà comunque superare la spesa sostenuta dalle singole famiglie per la frequentazione dei propri figli ai centri estivi.

Si raccomanda alle famiglie di conservare le ricevute dei pagamenti effettuati, documentazione necessaria ai fini dell’ottenimento del rimborso totale o parziale dei costi sostenuti.