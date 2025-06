Jesi, consultazione Edison: si vota fino a mezzanotte, è l’ultimo giorno

JESI – Consultazione popolare on line sul progetto Edison, oggi 8 giugno, fino a mezzanotte, l’ultimo giorno per votare. Alle 15 di ieri, erano stati 3.020 i residenti a Jesi che hanno partecipato alla consultazione, esprimendosi per dirsi favorevoli o contrarti alla realizzazione da parte della multinazionale del discusso impianto per il trattamento di rifiuti anche pericolosi in via dell’Industria alla Zipa. Domani 9 giugno il dato defintivo dei partecipanti e l’esito della consultazione sulla piattaforma Jesi parteciPA,

Si terrà invece il prossimo 16 giugno l’istruttoria pubblica sulla questione Edison. L’istruttoria pubblica si svolge nella forma di pubblico contraddittorio cui possono partecipare, per il tramite di un esperto di parte, oltre alla Giunta e ai gruppi consiliari, associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere diffuso. C’è tempo fino alle 12 del 12 giugno per presentare da parte degli interessati domanda di partecipazione.

Il tutto in vista poi del successivo Consiglio comunale del 26 giugno. Seduta nella quale l’aula sarà impegnata a discutere e votare l’atto col quale prendere posizione sui due punti sui quali, in merito all’impianto Edison, il Consiglio è chiamata a esprimersi: l’insediamento di una nuova industria insalubre con la relativa valutazione ambientale e l’eventuale deroga ai limiti del Prg all’altezza degli edifici in zona Zipa che, nel caso, uno degli edifici del progetto presentato dalla multinazionale richiederebbe. Posizione da riportare poi in qualità di Comune di Jesi nella Conferenza dei servizi sul progetto, che attende una seconda convocazione dopo la prima riunione del 7 maggio scorso.