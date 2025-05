Jesi, consultazione Edison: nelle prime 24 ore votano oltre 500

JESI – Nelle prime 24 ore di consultazione pubblica per esprimere il proprio parere favorevole o contraria alla proposta di insediamento per il recupero e il trattamento dei rifiuti presentata dalla Edison Next hanno votato in 537. Lo rende noto il Comune. La stragrande maggioranza si è avvalsa del voto on-line tramite il portale jesi.partecipa, una cinquantina si sono invece recati in una delle tre postazioni pubbliche (Palazzo della Signoria, Informagiovani di Largo Allende e Biblioteca Ragazzi di Via San Giuseppe) dove un operatore ha permesso loro l’accesso al portale stesso.

«La consultazione pubblica, come noto, è uno degli strumenti che l’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione della città per favorire la più ampia partecipazione su un tema complesso. Per questa consultazione – ricorda Piazza Indipendenza – è stata attivata una piattaforma di “e-democracy” partecipativa, sviluppata dalla città di Barcellona ed oggi in uso a diverse amministrazioni pubbliche in Italia. Jesi è il primo Comune della regione a sperimentarla. L’esito della consultazione sarà un dato di opinione importante all’interno del procedimento amministrativo».

Vi è la possibilità di esprimere il proprio parere fino all’intera giornata di domenica 8 giugno. Si vota sulla piattaforma on-line accendendo con SPID, CIE o CNS oppure ci si può recare in una delle tre postazioni ricordate. Ogni giorno, alle ore 15.00, sul sito jesi.partecipa è pubblicato il numero dei votanti.

Consultazione Edison, come si vota

Possono partecipare cittadini e cittadine che hanno entrambe le seguenti caratteristiche: residenti a Jesi alla data del 25 maggio 2025 e maggiorenni alla data dell’8 giugno 2025.

Si partecipa collegandosi al sito https://partecipa.comune.jesi.an.it/. È possibile esprimere il proprio parere da giovedì 29 giugno alle ore 15.00 fino a domenica 8 giugno alle ore 24.00.

Si vota sulla piattaforma accedendo con SPID, CIE o CNS. È possibile votare anche in presenza presso i punti di assistenza attivati.

Chi non ha SPID/CIE/CNS può recarsi, munito di documento di riconoscimento e codice fiscale, presso uno dei seguenti Uffici dove saranno presenti operatori che garantiranno l’assistenza al voto:

Sala di Palazzo della Signoria, via Pergolesi n. 27 nei seguenti orari:

lunedì: 9:00-17:00

dal martedì al venerdì: 9.00-13.00 e 15:00-19:00

sabato: 9:00-13:00

Luogo privo di barriere architettoniche con accesso da Piazza Colocci, 2

Informagiovani, Largo Allende n.13 nei seguenti orari:

lunedì, mercoledì e venerdì 10.00 – 13.00

martedì e giovedì 15.00 – 18.00

Luogo privo di barriere architettoniche con accesso da Piazza S. Allende

Biblioteca dei Ragazzi, via San Giuseppe n. 36 (vicino Banca BPER) nei seguenti orari:

lunedì, martedì, mercoledì e giovedì: 16.00-19.00

sabato 10.00-13.00

Luogo privo di barriere architettoniche

Per partecipare alla consultazione gli interessati dovranno sottoscrivere apposita delega per consentire all’operatore di accedere al portale. L’espressione del proprio parere sarà effettuata, in modalità segreta, direttamente da parte del cittadino.

Edison, l’istruttoria pubblica

Nel frattempo, dando riscontro alla decisione del Consiglio comunale, è stata indetta anche l’istruttoria pubblica, ulteriore strumento di partecipazione messo a terra su questo tema. Si terrà il prossimo 16 giugno, a partire dalle ore 9.00, presso la residenza municipale.

All’istruttoria pubblica possono partecipare – oltre ai componenti la Giunta comunale – i gruppi consiliari, le associazioni, i comitati, i gruppi di cittadini portatori di un interesse diffuso. È consentito anche produrre proposte ed osservazioni scritte per il tramite di un esperto di parte in possesso di adeguata esperienza in materia. Per partecipare dovrà essere presentata specifica istanza entro il 12 giugno prossimo, compilando il modello presente nel sito internet comunale.

Ogni cittadino e cittadina potrà assistere all’istruttoria pubblica o in presenza o attraverso la diretta streaming disponibile nella home page del sito del Comune di Jesi.