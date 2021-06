Jesi, il cordoglio del sindaco Bacci per la morte di Lucaboni: «Sono davvero dispiaciuto per questa scomparsa»

JESI- Erano stati rivali nella tornata elettorale del 2017 quando Massimiliano Lucaboni – scomparso la mattina del 2 giugno all’ospedale di Fabriano a 54 anni a causa del Covid – all’epoca era coordinatore del gruppo jesino di Forza Italia e sostenuto dalla lista civica di centrodestra “Libera Azione Jesi”. Ora il sindaco Massimo Bacci esprime le sue condoglianze alla famiglia di Lucaboni per la sua prematura scomparsa. «Ho avuto modo di conoscerlo in campagna elettorale – dice il primo cittadino – sono davvero molto dispiaciuto per questa scomparsa avvenuta in giovane età. Esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia».

Sebbene dopo le elezioni, Lucaboni abbia lasciato il partito (ha rassegnato le dimissioni da FI nel 2018) per non aver condiviso le scelte politiche e le nomine provinciali, anche il gruppo cittadino di FI esprime le condoglianze alla famiglia per la prematura scomparsa dell’ex esponente politico. «In qualità di coordinatore di FI di Jesi – dice l’avvocato Massimo Montaruli succeduto a Lucaboni nella guida del gruppo jesino – esprimo dispiacere per questa drammatica notizia e invio le condoglianze alla famiglia».

Lutto anche in Lega Nord Jesi. «Di lui come non ricordare la simpatia, la lealtà, la schiettezza, l’amore infinito per gli animali. Sempre pronto al confronto e sempre pronto a mettersi in discussione – si legge in una nota della Lega – Jesi oggi perde un importante rappresentante politico, seppur ufficialmente non appartenesse più ad alcun partito». «Massimiliano per me è difficilissimo dirti addio – commenta personalmente anche Angela Console (Lega Nord) mi mancherai tantissimo. Riposa in pace amico mio». Tanti i messaggi di affetto e di vicinanza alla figlia Benedetta, alla anziana mamma e al fratello Marco. I funerali non sono stati ancora fissati.