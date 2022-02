Jesi, in arrivo il concorso per tre nuovi agenti della Polizia Locale

JESI – Via libera al bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di tre ulteriori agenti della Polizia Locale a Jesi. Il profilo professionale, appartenente alla categoria C (sufficiente il diploma), è quello di “Istruttore di vigilanza”.

All’inizio del 2022, il Corpo contava trenta unità di personale: un comandante dirigente, un vicecomandante, 6 commissari, 22 agenti, un impiegato amministrativo, 2 esecutori amministrativi. Approvato il bando, a breve saranno aperti i termini per la partecipazione. Previste una prova scritta, una pratica che consisterà nella guida di un motociclo e infine una orale, alla quale potranno accedere solo quanti avranno superato la soglia di punteggio richiesta delle precedenti. Una volta pubblicato il bando sul sito del Comune, la domanda di partecipazione alla procedura selettiva dovrà essere presentata esclusivamente mediante la procedura informatizzata accessibile on line per mezzo dello stesso portale.

Nel corso dell’anno passato, la Polizia Locale ha accertato 14.427 infrazioni al Codice della Strada e 367 violazioni amministrative. Fra le prime, 261 e 94 quelle per veicoli circolanti con revisione scaduta o senza assicurazione; 27 e 29 per guida senza patente e senza cintura; 87 per guida al telefono; 2.875 quelle che hanno violato le ordinanze per la pulizia delle strade; in tutto 7.628 quelle per divieto di sosta (delle quali 2.942 ad opera degli ausiliari del traffico). Accertate 3.268 infrazioni per accesso non autorizzato in Ztl, 1.371 per passaggio con rosso, 118 i veicoli sequestrati e 7 i confiscati, 25 le patenti ritirate. Gli incidenti stradali rilevati sono stati 303: 197 con danni a cose e 106 con feriti, nessun mortale. Gli accertamenti Covid-19 per il mancato rispetto della quarantena sono stati 10, 71.693 i chilometri percorsi dagli equipaggi nelle attività di controllo del territorio.