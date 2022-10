Jesi, tornano i concerti di “A spasso con Federico”

L’appuntamento è per domenica 16 ottobre e come in passato, fedeli al titolo della manifestazione, i concerti si svolgeranno in luoghi diversi. Ecco dove

JESI – La pandemia da Covid e le restrizioni da essa imposte non hanno fermato il consiglio direttivo, il Direttore ed i componenti tutti del Coro “Federico II” nell’organizzazione della nuova edizione della manifestazione canora “A spasso con Federico”. Quella di quest’anno è la sesta volta che la città del ‘Grande Svevo’ ospita un evento che sta riscuotendo consensi sia da parte dei partecipanti così come dai cittadini di Jesi che nel giorno dell’evento vedono il centro cittadino riempirsi di giovani e adulti provenienti da fuori città.

L’appuntamento di quest’anno è per domenica 16 ottobre e come in passato, fedeli al titolo della manifestazione, i concerti si svolgeranno in luoghi diversi. Si comincerà con il Coro Equi-Voci di Urbisaglia diretto dal M° Cristina Picozzi che per l’occasione proporrà in apertura alcuni brani della tradizione corale americana e irlandese per poi passare a composizione di genere gospel. L’appuntamento è fissato alle ore 17 nella chiesa di S. Nicolò, aperta per l’occasione.

Il coro Equi-Voci si è formato nel 1993 inanellando in questi anni numerosi riconoscimenti, sia come interprete di brani classici della polifonia, così come composizioni classiche e brani gospel.

Alle ore 18,45 gli appassionati del canto corale, ed in particolare gli amanti dei canti di montagna, si ritroveranno nell’artistica chiesa di San Marco dov’è previsto il concerto del coro “La Cordata” di Montalto Marche diretto dal M° Patrizio Paci. La formazione canora non è nuova ad esibirsi nella città di Federico II, già in passato prese parte ad un raduno di corali marchigiane svoltosi nel tempio cittadino della musica, il teatro Pergolesi.

Formatosi nel 1987 su sollecitazione di Padre Pietro Armando Lavini che tre anni prima aveva sentito un gruppo di giovani intonare ed eseguire “Signore delle cime” in maniera quasi professionale. In tutti questi anni ha partecipato a trasmissioni radiofoniche e televisive a livello nazionale, è stato protagonista di oltre 330 eventi musicali in varie parte d’Italia e all’estero.

Chiuderà la serata di musica d’insieme il coro “Federico II” che sotto la direzione del M° Paolo Devito presenterà un programma interessante. Il coro cittadino, che nei suoi pur brevi anni di esistenza si è fatto conoscere ed apprezzare in molte parti d’Italia, ha nel suo repertorio anche la “Cantata per Jesi”, un brano di fine ‘700 mai eseguito prima d’ora e composto in occasione dell’imminente inaugurazione del teatro “Pergolesi”. La partitura di quest’opera era stata scovata dallo stesso M° Devito negli archivi della biblioteca Planettiana.

Come per tutte le passate edizioni di “A spasso con Federico” anche questa è ad ingresso libero e nel rispetto delle regole in materia di prevenzione dei contagi.