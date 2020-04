Jesi, il Comune cerca sponsor per vecchie e nuove rotatorie

Approvato l’avviso di selezione degli interessati, dopo aver dato mandato agli uffici di verificare l’interesse a rinnovare i contratti in scadenza e di aggiornare l’elenco con l’ultima arrivata tra via Ancona e via Don Battistoni

JESI – Cercasi sponsor per vecchie e nuove rotatorie, oltre che per aiuole e piccole aree verdi. L’amministrazione comunale di Jesi ha approvato l’avviso di selezione dei soggetti interessati, dopo aver già dato mandato agli uffici, in primo luogo, di verificare l’interesse a rinnovare i contratti in scadenza da parte di chi già ha abbinato il suo nome ad uno dei manufatti che regolano il traffico agli incroci cittadini. E poi di aggiornare l’elenco delle aree sponsorizzabili inserendo anche l’ultima arrivata: la sospirata rotatoria all’intersezione tra via Ancona e via Don Battistoni in vista della sua ultimazione.

Quanto a quest’ultima, spiega la Giunta: «Sono pervenute alcune richieste di sponsorizzazione non valutabili, in quanto precedenti la definizione del progetto e la realizzazione della rotatoria che, conseguentemente, non era prevista all’interno dell’avviso in essere».

Sono altre diciotto le rotatorie già “adottate”, fra contratti in essere ed altri in attesa di riscontro alla richiesta di disponibilità al rinnovo. Risultano libere le rotatorie tra via Moro, via Russel e via Crivelli; tra viale Papa Giovanni XXIII e via Rossini; tra via Marconi, via Misa e via Piandelmedico; tra via Paladini, via King e via Schweitzer; tra via King, viale Verdi e viale Papa Giovanni XXIII; la rotatoria in via di completamento fra via Ancona e via Don Battistoni.

Ma l’avviso, rivolto a privati, ditte, associazioni e gruppi organizzati, riguarda anche una serie di aree verdi alle intersezioni stradali, i giardini pubblici di viale Cavallotti e il parco Montessori di viale Papa Giovanni XXIII, tutte le aiuole del centro storico con l’eccezione di quella di piazzale Mezzogiorno, gli spartitraffico delle arterie della zona industriale e di viale Trieste, via XX Luglio, via Coppi, viale King e viale Papa Giovanni XXIII. Inoltre piazzale San Savino, le aiuole lungo viale Cavallotti, piazza Bramante.

Gli interessati debbono presentare un progetto di allestimento, comprendente anche il programma manutentivo per tutta la durata del contratto di sponsorizzazione.