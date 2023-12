Jesi, compra le sneakers griffate D&G ma gli arrivano di un’altra marca e contraffatte: due denunciati per truffa

Vittima un 41enne, che aveva contattato il sito e-commerce tramite i social. Ma al pagamento in contanti alla consegna, la merce non era quella acquistata. Individuati due campani

JESI – Nella giornata di ieri, al termine dell’attività investigativa, il personale di polizia giudiziaria del Commissariato di Jesi ha deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente un napoletano 53enne e un casertano 56enne per il reato di truffa in concorso.

Sul finire del mese di ottobre scorso la vittima, un 41enne, tramite il social facebook aveva contattato il sito e-commerce specializzato nella vendita di calzature di marche griffate, acquistando un paio di sneakers D&G a 149 euro. Quale modalità di pagamento aveva scelto quella a mezzo contrassegno alla consegna. Subito, era stato contattato da un operatore per la conferma dell’ordine. Tre giorni dopo, tramite corriere perveniva il pacco e effettuava il pagamento in contanti. Aperto il pacco, si rendeva conto che la merce non era corrispondente a quella richiesta, infatti le scarpe erano di marca diversa e verosimilmente contraffatte e di pessima qualità. Contattando altri clienti e-commerce, la vittima scopriva che il suo non era l’unico caso ma anche altri erano stati raggirati allo stesso modo. A questo punto, si decideva a chiedere il reso ma ciò non accadeva e l’interlocutore iniziale non rispondeva più alle sue chiamate. Da qui la proposizione della querela.

Le indagini degli agenti del Commissariato, consentivano di verificare che il pagamento in contrassegno era confluito su un conto corrente bancario intestato ad un’azienda , risalendo al rappresentante legale e ad altro soggetto delegato ad operare sullo stesso conto corrente, due soggetti campani che venivano deferiti alla Procura competente per truffa in concorso.