Jesi: commercio in crisi, Polacco «servono incentivi, aiuti e parcheggi».   

JESI – Commercio jesino in crisi. Sulla questione che sta infiammando il dibattito cittadino, a prendere la parola è il direttore Generale Confcommercio Marche Centrali Massimiliano Polacco.

«Sono state fatte scelte anche urbanistiche a discapito dell’identità del suo territorio. E quando chiude un negozio (o più negozi, come nel caso di Jesi) non termina la storia di un singolo ma quella della sua città, che si impoverisce e perde pezzi».

Il direttore di Confcommercio non è stupito della situazione che si sta vivendo a Jesi, con tante chiusure di attività commerciali o trasferimenti in altre città. «Il centro è penalizzato dalle scelte fatte dall’Amministrazione – dice Polacco – sia di dare spazio ai grandi centri commerciali fuori dal centro cittadino, sia dalle difficoltà di accessibilità dei centri storici pedonali. Pochi parcheggi e a pagamento non sono certo un invito a recarsi in centro per chi deve fare acquisti. Poi c’è la seconda scelta, quella di favorire l’online. Amazon e le vendite online portano via volumi di affari importanti, crescono le richieste degli acquisti sul web e questo mette in difficoltà le attività tradizionali già indebolite per i problemi della viabilità e della sosta. Negli anni – aggiunge il presidente – sono state fatte scelte che ora si pagano. Avevamo messo in guardia su cosa sarebbe accaduto, ma nessuno ci ha ascoltato. Amazon non c’è ancora fisicamente, ma è un fatto mentale…».

Dunque, dall’analisi della problematica, alle idee condivise per rilanciare il centro e dunque, anche il commercio. «L’Amministrazione deve prendere provvedimenti seri per far rinascere il centro storico – conclude Massimiliano Polacco – e questo può significare incentivi alle attività commerciali, aiuti ai commercianti, ma anche favorire l’accesso al centro e creare iniziative per rendere attrattivo il cuore della città, sia per i turisti che per i cittadini».



