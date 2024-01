Jesi, Comitati di Quartiere: votano in pochi. Ecco chi è stato eletto

JESI – Eletti i Consigli direttivi dei 10 Comitati di Quartiere della città. Completato lo spoglio delle schede, sono stati proclamati come nuovi consiglieri i 9 candidati di lista che hanno ottenuto più voti per ciascun quartiere (eccezion fatta laddove, per esigenze di rappresentatività, è stato ammesso di diritto anche un candidato per ciascuno dei nuclei abitativi sparsi). Tra i nuovi consiglieri sono stati eletti automaticamente come presidenti e vicepresidenti i candidati che hanno ricevuto rispettivamente maggiori consensi: sono 6 uomini e 4 donne tra i presidenti ed 8 donne e 2 uomini tra i vice.

A votare si sono recati 2.819 cittadini, pari all’8,12% della popolazione. Per l’amministrazione «una percentuale perfettamente in linea con quelle registrate nelle altre città che hanno sperimentato questa innovativa forma di partecipazione».

Secondo il sindaco Lorenzo Fiordelmondo: «Merita di essere segnalato innanzitutto un dato politico e cioè che dopo un anno e mezzo dall’inizio del mandato amministrativo è stato completato e concretizzato uno dei punti programmatici che riteniamo più qualificanti. I Comitati di Quartiere sono organismi che favoriscono una più diretta rappresentazione dei bisogni e delle proposte delle cittadine e dei cittadini, diventando un modello collaborativo che rafforza i vincoli di solidarietà e di coesione tra le persone, in un quadro sinergico che ha la sua centralità nella città e nel territorio. Nell’attesa di un primo incontro per conoscerci, formulo ai 10 Consigli direttivi i migliori auguri di buon lavoro. Mi piace cogliere l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per il raggiungimento di questo importante risultato, a partire dall’assessora alla partecipazione Loretta Fabrizi, agli altri colleghi di Giunta, agli uffici comunali, ai volontari che hanno garantito l’apertura dei seggi. Un pensiero particolare va a tutti i candidati che hanno mostrato senso di appartenenza alla città e al quartiere in cui vivono nonché ai cittadini che si sono recati alle urne».

Fra i quartieri, solo Minonna e Smia hanno superato la soglia del 10% dei partecipanti al voto (esteso peraltro anche a 16enni e stranieri residenti): 17,9% (324 persone) nel primo caso e 10,02 (235) nel secondo. Peggio di tutti Centro Storico, con una risposta del 4,78% (182 votanti) e Prato (5,5%, 247).

Il quadro degli eletti.

Centro: Roberto Vecci (pres), Emanuela Coltorti (vice), Silvia Bugatti, Giacomo Cingolani, Francesca Anibaldi, Mariano Tulli, Maria Cristina Zanotti, Cecilia Mancia, Marcella Barchiesi.

Via Roma: Ofelia Bufarini (P), Costantina Marchegiani (V), Vladimiro Gregori, Marcello Carloni, Diego Socci, Rosalba Peloni, Stefania Angelelli, Fabrizio Filonzi, Luigi Giulioni.

Prato: Emanuele Mosca (P), Barbara Colò (V); Agnese Robboni, Martina Focante, Alberto Grilli, Romina Trombetta, Lorenzo Robboni, Roberto Ramazzotti, Stefano Robboni.

S.Giuseppe: Andrea Bordoni (P), Marina Ciarmatori (V) Giorgio Pittori, Luigi Romitelli, Anna Maria Bellu, Cinzia Veroli, Federica Federici, Idelfio Coppari, Maria Teresa Abatelli.

Smia- Z.Industriale: Paolo Gubbi (P), Carla Tiberi (V), Silvia Bellagamba, Barbara Marasca, Michele Copparoni, Attilio Paccusse, Catiuscia Ceccarelli, Massimiliano Barchiesi, Mario Muscoloni.

Erbarella- S.P.Martire: Jhonny Pigliapoco (P), Claudia Caprari (V) Danilo Vitali, Rosa Meloni, Marta Santoni, Barbara Traversi, Patrizia Taglianini, Carlo Elio Voltolini, Nicola Termentini.

S.Francesco: Maria Luisa Cerioni (P), Cinzia Manzotti (V), Laura Duca, Paolo Canafoglia, Enzo Beccaceci, Daniele Garzi, Giorgio Montecchiani, Mirko Polita, Mauro Moretti.

Coppi-Giardini: Rosita Giampieretti (P), Diego Contadini (V), Caterina Senesi, Ugo Grilli, Claudia Tarantino, Romina Rossetti, Stefano Cardinaletti, Carlo Santoni, Vittorio Massaccesi. Paradiso: Laura Veroli (P), Marco Cesarini (V), Roberto Tiberi, Antonella Bellagamba, Luca Sabbatini, Michele Caimmi, Paolo Liuti, Giovanni Forconi, Donatella Novello.

Minonna: Giulio Argentati (P), Michela Pennacchietti (V); Antonella Befanucci, Maria Cristina Aceto, Giuliano Mazzieri, Donatella Brunori, Enrico Giannoni, Fiorella Trombetta, Cristopher Roscini.