Jesi, cocaina e denaro in casa: dominicano denunciato

I poliziotti hanno rinvenuto 5 dosi di cocaina, 2000 euro in contanti, probabile provento di spaccio, e materiale per il confezionamento della droga

JESI – Cinque dosi di cocaina, materiale per il confezionamento e denaro contante probabile provento dell’attività di spaccio. È quanto hanno rinvenuto nel fine settimana dai poliziotti della Questura di Ancona e dal personale del Commissariato di Jesi, a conclusione di un’attività investigativa, nelle due abitazioni di un ragazzo dominicano 21enne, residente a Jesi.

Dopo numerosi pedinamenti e appostamenti, gli investigatori hanno fatto scattare la prima perquisizione domiciliare venerdì mattina (26 maggio) nell’appartamento di residenza del giovane. Nascosta su una mensola, i poliziotti hanno rinvenuto una dose di cocaina e un ritaglio in cellophane. La perquisizione è stata dunque estesa nella seconda abitazione dell’indagato, dove sono stati rinvenuti altri quattro involucri di cocaina e attrezzatura atta al confezionamento e allo spaccio della droga, nonché 2000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita di spaccio. A fronte degli inequivocabili indizi, il giovane dominicano è stato denunciato alla Procura di Ancona per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.