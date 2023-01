Jesi: sorpreso a cedere due dosi di cocaina, 26enne arrestato dai Carabinieri

Il giovane è stato trovato in possesso di 350 euro in contanti e di altre 8 dosi di cocaina nascoste dentro una vettura

JESI – Sorpreso in un parcheggio a cedere due dosi di cocaina a un giovane assuntore del luogo, in manette un 26enne straniero. L’operazione antidroga condotta dai Carabinieri della Compagnia di Jesi e in particolare dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, è scattata nel tardo pomeriggio di ieri, in città.

L’attenzione della Compagnia di Jesi per contrastare il fenomeno del consumo e dello spaccio di stupefacenti nei parchi e zone a ridosso dei centri urbani, non è mai calata. Anzi, proprio nell’ambito di questi servizi mirati, i carabinieri hanno attenzionato un parcheggio dove era stato già segnalato un sospetto via vai di giovani. Grazie a un lungo e paziente servizio di osservazione, i carabinieri del Norm hanno individuato un giovane 26enne intento a cedere due dosi di droga a un altro ragazzo. Immediato sono scattati l’arresto in flagranza di reato e il sequestro delle due dosi di cocaina cedute all’assuntore, un 22enne straniero domiciliato in città.

A seguito di perquisizione personale, il 26enne è stato trovato in possesso di 350 euro ritenuti probabile provento dell’attività di spaccio. Le indagini sono state estese anche all’abitazione del 26enne: in un locale adibito a garage poco distante dal luogo dell’intervento, e all’interno di un’autovettura intestata a un’altra persona ma della quale aveva le chiavi, sono state rinvenute altre 8 dosi della stessa sostanza, nonché un bilancino di precisione. La somma di denaro, ritenuta provento dell’attività di spaccio, è stata sottoposta a sequestro penale insieme alla droga e al materiale rinvenuto. Questa mattina il 26enne è comparso davanti al giudice del Tribunale di Ancona per la direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto e, sebbene il pm dottor Giovanni Centini abbia chiesto l’applicazione della misura degli arresti domiciliari, è stata disposta la liberazione dell’arrestato rigettando la richiesta del Pm. Su richiesta dei termini a difesa dell’avvocato difensore, l’udienza dibattimentale è stata fissata per il 1 marzo. Il 22enne assuntore è stato identificato e gli è stato contestato l’uso personale di sostanza stupefacente, pertanto è stato segnalato alla competente Autorità Amministrativa.

I Carabinieri del Norm di Jesi con la cocaina sequestrata