Jesi, controllato due volte lo stesso giorno e trovato con la cocaina addosso: nei guai 23enne albanese

JESI – Bizzarra sorte è capitata per ben due volte nello stesso giorno ad un 23enne cittadino albanese domiciliato fuori regione. La notte tra martedì 10 e mercoledì 11 gennaio è stato sottoposto a un controllo dai militari dell’Aliquota Radiomobile, mentre transitava a Jesi: a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di 2 dosi di cocaina, che sono state sequestrate. L’uomo è stato segnalato alla Prefettura come assuntore. E sempre nella serata di mercoledì, il 23enne è stato nuovamente controllato dai Carabinieri, mentre transitava in una via del centro cittadino alla guida di un ciclomotore. Alla vista dei militari del Radiomobile, il 23enne ha cercato di disfarsi di una dose di cocaina, che è stata prontamente recuperata dai Carabinieri. Nuovo sequestro amministrativo, altra segnalazione in cui gli veniva contestato l’uso personale di sostanza stupefacente. Ma nella seconda circostanza il cittadino albanese si era rifiutato di sottoporsi all’accertamento sullo stato di alterazione da uso di stupefacenti. Pertanto è stato denunciato per rifiuto di sottoporsi all’accertamento. Ma non basta: i militari hanno anche accertato che si era messo alla guida del ciclomotore sprovvisto di patente di guida che comportava anche la conseguente sanzione amministrativa del fermo del mezzo.

L’attività incessante dei Carabinieri di Jesi sul fronte della prevenzione di reati si declina anche sul controllo alla circolazione stradale: la scorsa notte personale dell’Aliquota radiomobile in una via del centro di Jesi ha sottoposto a controllo un veicolo il cui conducente, un 37enne italiano residente in provincia di Ancona, palesava uno stato di alterazione da abuso di alcool. Sottoposto a test mediante etilometro, è risultato positivo con valori oltre 1,50 g/l. E’ stato dunque segnalato all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza.