Jesi, il Club delle balette riflette su sport, medicina e alimentazione a 10 anni dal titolo di “Città Europea”

JESI – Quattro appuntamenti dedicati al tema sport, medicina, alimentazione, con cadenza trimestrale dall’8 marzo prossimo fino a dicembre, in occasione del decennale di Jesi “Città Europea dello Sport” nel 2014. A promuovere gli incontri il Club delle Balette, la cui vice presidente Carla Saveri li ha presentati questa mattina 5 marzo in Comune insieme all’assessore allo sport, Samuele Animali.

Samuele Animali e Carla Saveri

«L’idea – spiega Saveri – nasce da uno scambio di intenti con la dottoressa Alessandra Filosa, Anatomo Patologo Univpm, e il dottor Andrea Fabiani, Urologo Andrologo dell’Ospedale di Macerata. Le conferenze metteranno a confronto il valore e l’importanza dello sport, così come la medicina, alla luce dei mutamenti che eventi epocali come la pandemia hanno imposto. La medicina, lo sport e una sana alimentazione, in simbiosi, possono aiutare al recupero delle certezze perdute ed al recupero della giusta dimensione di vita per i ragazzi e non solo». Per Animali: «Un ciclo che va nella direzione di una valorizzazione dello sport come pratica e stile di vita per la comunità».

Si comincia l’8 marzo prossimo a Palazzo Bisaccioni alle 17 con l’approfondimento su “Medicina di precisione, la terapia e la diagnostica a confronto con le discipline del tiro a volo”. Relatore d’eccezione Luciano Rossi, Presidente Internazionale FITAV ISSF e membro di Giunta del CONI, che si confronterà con Antonio Spataro dell’Istituto di Medicina e Scienze dello Sport CONI Roma, con il Professore ordinario di Anatomia Patologica, membro del Comitato Tecnico-Scientifico dell’IRCCS Università-Ospedale Politecnico S.Orsola e Presidente Board Scientifico di Diatech Pharmacogenetixs, Stefano Pileri, con Gianluca Moroncini (Professore Ordinario di Medicina interna, UNIVPM , Direttore Clinica Medica, AOUM, Ancona Coordinatore Spoke7, Progetto PNRR HEAL ITALIA) e con la Alessandra Filosa, Anatomo Patologo UNIVPM.

Si prosegue il 17 maggio con “Psiche Traumatologia e Sport, Quando la Psiche arriva dove il corpo non può più arrivare”. Ospiti Vincenzo Santopadre, ATP Coach ed ex Coach di Matteo Berrettini, Rocco Politano (Direttore U.O.C. Ortopedia e Traumatologia Ospedale Carlo Urbani Jesi), Marco Cianforlini (Responsabile Unità Operativa Semplice Ospedale Carlo Urbani Jesi) e Marco Lazzarotto Muratori, Psichiatra-Psicoanalista Docente di Psichiatria Istituto IRPA di Ancona.

Da definire le date degli altri due appuntamenti. Il terzo, a settembre, si inserirà in “Aspettando la Notte Azzurra” e sarà dedicato a “Disturbi alimentari e sport”. «Un viaggio interessante e coinvolgente – spiega Saveri – che partirà dalle origini della nostra mezzadria, vero motore produttivo di una Regione come le Marche, fino ad arrivare ai tempi d’oggi con le moderne tecnologie che rendono l’agroalimentare uno dei comparti più importanti e discussi in questo periodo storico».

Infine fra novembre e dicembre, “Fertilità e Sport”. «Tratteremo un altro importante tema che tocca in modo estremamente drammatico la situazione demografica della nostra nazione. La fertilità una condizione messa sempre più a rischio dai cambiamenti di stili di vita, le giovani donne sempre più, giustamente, attratte dal raggiungimento di obbiettivi lavorativi o sportivi, il culto del corpo portato all’esasperazione allontana sempre di più il desiderio di procreare». Ospiti Andrea Fabiani, Andrologo Urologo dell’Ospedale di Macerata; Silvia Salis, Vice Presidente Vicario CONI ed ex Campionessa di tiro al martello; Federica Cappelletti, Giornalista- Presidente della Serie A Femminile e moglie del compianto Paolo Rossi; Rosita Gabbianelli, Professore ordinario di Biochimica, Responsabile dell’Unità di Biologia Molecolare e Nutrigenomica, Scuola del Farmaco e dei Prodotti della Salute Università di Camerino; Francesca Gironi, Imprenditrice e Presidente Commissione FEM Copa Cogeca Bruxelles.