Positiva una studentessa asintomatica, in attesa dell'esito dei tamponi compagni e docenti. L'assessora Campanelli: «Risultano al momento stare tutti bene e non sussistono ad ora allarmi particolari»

JESI – Classe in quarantena al Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” per un caso di positività al Covid-19. Lo conferma l’assessora ai servizi educativi del Comune di Jesi Marisa Campanelli, che però smorza i toni dell’allarme.

«Mi è stato confermato- spiega Campanelli– che una studentessa è risultata positiva al test, per quanto assolutamente asintomatica. Sulla base di quanto prescrivono i protocolli, sono stati di conseguenza posti in quarantena i suoi compagni di classe e i docenti. Tutti sono stati sottoposti a tampone e sono in attesa della comunicazione dell’esito, in ogni caso risultano al momento stare tutti bene e non sussistono ad ora allarmi particolari».

Dalla settimana scorsa sono complessivamente 8.540 alunni e alunne, studenti e studentesse che sono tornati in classe nelle scuole di ogni ordine e grado di Jesi. Sono 901 bambini e bambine delle 40 sezioni delle 12 scuole dell’infanzia, 1.736 gli iscritti alle 86 classi delle 9 primarie, 1.155 quelli alle 52 classi delle quattro secondarie inferiori e 4.748 i giovani delle 226 classi delle 9 secondarie superiori. Sono 236 invece i piccoli degli 8 nidi e centri per l’infanzia.

In particolare, al Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” ci si è attrezzati, per un rientro in sicurezza, distribuendo gli ingressi a scuola fra quattro differenti punti di accesso a seconda della dislocazione delle aule. Sempre qui, per ricavare maggiori spazi, laboratorio di informatica e museo della scuola sono stati tramutati in aule didattiche.