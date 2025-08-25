Jesi, in città una serie di manifesti per la pace in Palestina

JESI – «Jesi è una città di pace, di cultura e di arte: lo è tutto l’anno e in ogni occasione, così come con ogni modalità, con apertura di visione e con l’attenzione alla contemporaneità che ci contraddistinguono», spiega l’amministrazione comunale.

Il manifesto dell’artista Marco Goran Romano

L’assessorato alla Cultura del Comune di Jesi accoglie quindi «con enorme piacere il dono di pace e d’arte che l’artista Marco Goran Romano ha messo a disposizione di tutti e tutte: lo facciamo con semplicità, ma convinzione, mettendo a disposizione alcuni spazi della nostra città per ospitare il suo lavoro grafico di pace. Una campagna di affissione che partirà questa settimana. Anche questo è un modo per manifestarci e manifestare il nostro sentimento di pace e la nostra attenzione verso tutto ciò che sta accadendo. Ed in particolare con questa iniziativa proseguono le azioni poste in essere dal Comune di Jesi a sostegno della Palestina, tra le quali si segnalano l’esposizione della bandiera palestinese sul balcone del Municipio e l’adesione all’iniziativa “Gaza muore per fame: disertiamo il silenzio” con i rintocchi della campana di Palazzo della Signoria e la manifestazione ai giardini pubblici di fine luglio».

Poi conclude: «Grazie a Marco Goran Romano, jesino d’adozione, per la qualità del suo lavoro grafico e per la sua generosità e disponibilità».

Il commento dell’artista

«Ho realizzato questo poster – afferma l’artista – come gesto necessario, spinto dal bisogno di prendere posizione di fronte a un’ingiustizia che dura da troppo tempo. Credo che il lavoro dell’artista e del designer non possa esistere in una bolla separata dal mondo: il nostro compito è quello di osservare, ascoltare e agire. La liberazione della Palestina e la fine del genocidio in corso non sono solo una questione politica o geografica, ma una battaglia per la dignità umana. Contribuire a questa causa attraverso ciò che so fare, l’immagine, il segno, la composizione, è per me un atto naturale, quasi inevitabile. Essere al servizio degli altri, oggi, significa anche non voltarsi dall’altra parte».

