Jesi: la città piange Paolo Grilli della storica Tabaccheria Grilli di corso Matteotti

JESI – Lutto in città per l’improvvisa scomparsa di Paolo Grilli, 67 anni, titolare insieme al fratello Giorgio, della storica tabaccheria di Corso Matteotti. Un luogo affascinante, fondato nel 1979 e da sempre punto di rifermento per gli amanti del fumo lento, delle pipe e dei sigari. Paolo è stato colto da un improvviso malore nella tarda serata di venerdì. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo, per il caro Paolo non c’è stato nulla da fare purtroppo. La notizia è rimbalzata in città con un’eco vastissimo di dispiacere e commozione, tanto era conosciuto e ben voluto. Paolo Grilli, originario di Monte Roberto, che insieme al fratello Giorgio gestiva la storica tabaccheria in corso Matteotti, lascia nel dolore la moglie Marina Bernardi, i figli Lorenzo e Nicoletta, il fratello, le cognate e i parenti. Lascia tantissimi amici. La camera ardente è stata allestita alla Casa funeraria di Santarelli (in via Marche, a Monsano), l’ultimo saluto lunedì pomeriggio (12 febbraio) alle ore 15 nella Chiesa San Massimiliano Kolbe. Poi, il corteo funebre proseguirà per il cimitero di Pianello Vallesina dove Paolo riposerà.

Tantissimi i messaggi di cordoglio postati sui social e pervenuti ai familiari. «Abbiamo appreso con dolore – esprime Jesi in Comune, forza politica cittadina – della scomparsa di Paolo Grilli, storico commerciante della nostra città, persona sempre disponibile ed appassionata. Le nostre più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia ed un sincero abbraccio al figlio Lorenzo Grilli, co-coordinatore di Jesi in Comune».

Anche il gruppo politico “Jesiamo” ha voluto salutare Paolo con un messaggio: «Apprendiamo con molto dispiacere dell’improvvisa scomparsa di Paolo Grilli storico commerciante del centro storico. La tabaccheria a inizio di Corso Matteotti, gestita insieme al fratello Giorgio, è da sempre punto di riferimento per gli appassionati di penne, pipe e tabacchi. Condoglianze alla famiglia».