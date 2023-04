Jesi città amica delle farfalle e degli impollinatori: al Parco del Vallato la prima Oasi

JESI – L’amministrazione comunale, assieme ad alcune associazioni jesine – WWF Italia, FAI Fondo Ambiente Italiano, Legambiente, Jesi Clean, Rotary Sez. Federico II – hanno dato avvio con il progetto Bee Happy ad una strategia per rendere la città di Jesi amica delle farfalle e degli impollinatori partendo dalla sensibilizzazione dei cittadini e dalla gestione dei parchi pubblici. Come noto gli insetti impollinatori (farfalle, api domestiche e selvatiche ed altri specie di insetti) sono in forte declino in tutto il mondo a causa dei pesticidi e dell’antropizzazione del territorio, e, sia a livello europeo con “L’iniziativa per gli impollinatori” che a livello nazionale, sono state intraprese molteplici azioni finalizzate ad arrestare il loro declino ed a rendere gli ambienti più accoglienti nei loro confronti.

Il Comune di Jesi e le associazioni negli ultimi mesi hanno dato avvio ad una azione volta alla tutela degli impollinatori selvatici, declinata nell’avvio della realizzazione del progetto Bee Happy, nell’organizzazione il 19 gennaio 2023 del convegno: “a proposito di insetti ed erbacce….” e nella realizzazione il prossimo 20 maggio del convegno “Apis docet…”.

Nell’ambito di questa strategia finalizzata alla tutela degli impollinatori un ruolo fondamentale viene svolto dalla gestione delle aree verdi comunali, luoghi di alimentazione e riproduzione degli insetti impollinatori, dove il progetto Bee Happy prevede la realizzazione delle “Oasi degli impollinatori”, di cui la prima sarà realizzata a breve nel Parco del Vallato, aree predisposte con piante officinali e bacheche divulgative. La gestione della vegetazione erbacea nei parchi cittadini viene svolta usualmente con tagli che non permettono alle piante spontanee di raggiungere la fioritura e quindi consentire agli insetti impollinatori di svolgere il loro ciclo vitale. Le associazioni scriventi promuovono da tempo la presenza di aree verdi nei parchi pubblici “amici degli impollinatori” dove lo sfalcio della vegetazione erbacea viene ritardato alla fine del periodo estivo per consentire la presenza di “aree di pascolamento” per gli impollinatori con un incremento della biodiversità e della bellezza di tali aree piene di fiori, colori, farfalle ed altri impollinatori selvatici.

La presenza di una vegetazione erbacea “alta” attorno alle essenze arbustive ed arboree consente inoltre di trattenere nel terreno e nell’apparato radicale una maggior umidità, vitale nei periodi estivi per resistere ai periodi di stress idrico. Le aree di “pascolamento” per gli impollinatori andrebbero realizzate nelle aree marginali dei parchi pubblici, non frequentate usualmente dai cittadini ed opportunatamente indicate con una adeguata segnaletica. Le associazioni, al fianco del Comune di Jesi nel promuovere il progetto “Bee Happy”, hanno chiesto, quale parte integrante del progetto, la realizzazione delle “aree di pascolamento” per gli impollinatori nei parchi pubblici cittadini offrendo allo stesso tempo la propria disponibilità ad individuare e segnalare congiuntamente all’amministrazione comunale le suddette aree e svolgere un’azione di monitoraggio e sensibilizzazione dei frequentatori dei parchi pubblici.