Jesi, cinema all’ex Appannaggio: si riparte

JESI – Cinema all’aperto al cortile dell’ex Appannaggio, dopo lo stop forzato di ieri 14 luglio, questa sera 15 luglio si riparte. «Siamo felici di annunciare che, dopo la forzata e inattesa pausa dovuta al danno che ha interessato lo schermo del cinema nel cortile ex Appannaggio, l’arena “Effetto Notte” è pronta a ripartire – rende noto il Comune – abbiamo lavorato sin da subito per ripristinare la piena funzionalità di questo spazio. Le proiezioni proseguono sin da stasera come da calendario e il film previsto per il 14 luglio verrà recuperato con la prossima programmazione. Grazie per la pazienza e a chi ci ha supportato. Non vediamo l’ora di rivedervi sotto le stelle!».

Dice l’assessore Alessandro Tesei: «Nella sfortuna di quanto è accaduto, di positivo c’è il problema è stato subito risolto e ci troviamo ora con uno schermo più grande, e per certi aspetti migliore, di quello che è stato danneggiato. Le cause del problema tecnico che si è verificato non si è ancora stati in grado di poterle chiarie in maniera definitiva ma non è escluso che il privato proprietario dello schermo danneggiato sporga comunque denuncia contro ignoti, se non per altro per appurare o escludere del tutto, magari anche grazie alle telecamere di sorveglianza presenti in zona, eventuali responsabilità».