Jesi, chiude il punto vaccinale di San Francesco. Ci si sposta in via Guerri

JESI – Giovedì 31 marzo mattino, si svolgerà, presso i locali della ex Circoscrizione di San Francesco di Jesi, l’ultima seduta di vaccinazioni covid rivolte alla popolazione, con contestuale chiusura del Punto Vaccinale di Popolazione di Jesi. A partire da lunedì 4 Aprile prossimo le vaccinazioni covid per l’adulto verranno erogate da un ambulatorio vaccinazioni, presso la sede di Jesi del Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 2 (Via Guerri 9/11, piano terra) a cui si potrà accedere previo appuntamento, tramite il consueto sistema di prenotazione regionale raggiungibile dal seguente link https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Vaccini-Covid/Prenotazioni

A coloro che sono già prenotati per il mese di Aprile presso la ex Circoscrizione di San Francesco verranno inviati SMS con comunicazione della nuova sede; in ogni caso gli stessi si dovranno presentare nella stessa data e nella stessa ora all’ambulatorio vaccinazioni Covid sito in via Guerri 9/11, piano terra. Si raccomanda di accedere previa prenotazione, l’accesso di utenti senza prenotazione potrà essere preso in considerazione solo in casi limitati e selezionati.

A breve saranno consultabili sul sito ASUR (https://www.asur.marche.it/web/portal/-/vaccinazione-anticovid19) i giorni e gli orari di apertura del suddetto ambulatorio, nonché dei punti di erogazione delle vaccinazioni covid della provincia di Ancona e dell’intera regione.