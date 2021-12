Jesi, cercasi sede vaccinale per l’Asur Marche

L’azienda sanitaria sta cercando un immobile in città da adibire a Punto Vaccinale per la Popolazione alla luce delle difficoltà nell’utilizzo dei locali di via San Francesco. L’invito ai privati di farsi avanti

JESI – “Cercasi immobile in zona semicentrale, in area dotata di elevato grado di accessibilità, garantita dalla prossimità alle principali linee di trasporto pubblico urbano o ferroviario e da vie di comunicazione stradale”. Sono alcune delle caratteristiche richieste dall’Asur Marche per il nuovo centro vaccinale. L’azienda sanitaria ha pubblicato una manifestazione di interesse invitando i privati a farsi avanti qualora avessero locali da affittare della superficie di 800-1200mq.

Fra le altre richieste, gli spazi devono essere al piano terra, privi di barriere architettoniche, con parcheggi, servizi igienici, impianti a norma, ingressi distinti e zone da adibire a spogliatoi e deposito. La destinazione d’uso deve essere compatibile con l’attività aperta al pubblico.

I soggetti interessati possono presentare all’Asur la manifestazione d’interesse in relazione a uno o più immobili che presentino le caratteristiche richieste nel capitolato tecnico. Una volta ricevute le domande, l’azienda sanitaria si riserva di avviare interlocuzioni e/o trattative individuali con più di un soggetto interessato, anche sviluppando – o commissionando a terzi – studi di space planning, al fine di verificare la conformità e i costi.

Nel frattempo, si ragiona sull’attuale centro vaccinale di via San Francesco che si sta dimostrando non adeguato per rispondere alle esigenze della popolazione. L’ubicazione costringe infatti gli utenti a fare la fila all’aperto con tangibili difficoltà. Il contratto siglato con il Comune è in scadenza a dicembre, ma è molto probabile una proroga temporanea in attesa di una soluzione.