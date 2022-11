Jesi, il centro vaccinale anti Covid si trasferisce all’ex Sert

Da mercoledì prossimo 16 settembre erogazioni nei locali di via Vittorio Veneto. L’ultima seduta al Distretto di via Guerri lunedì 14 novembre

JESI – A partire da mercoledì 16 novembre prossimo, a Jesi, le vaccinazioni covid per over12 verranno erogate presso i locali dell’ex Sert in Via Vittorio Veneto 7. L’ultima seduta di vaccinazioni covid rivolte alla popolazione presso i locali del Distretto di Jesi in via Guerri sarà, pertanto, lunedì 14 novembre. Da mercoledì, dunque, cambierà la sede ma non la modalità di prenotazione. Si potrà accedere al servizio vaccinazioni previo appuntamento, tramite il consueto sistema di prenotazione regionale raggiungibile dal link https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Vaccini-Covid/Prenotazioni .

Ecco le date e gli orari di apertura del punto vaccinazioni aggiornati per il mese di novembre: mercoledì 16 novembre 2022 orario di apertura 9-13; giovedì 17 novembre orario di apertura 9-13; martedì 22 novembre orario di apertura 15-19¸ mercoledì 23 novembre 2022 orario di apertura 9-13; giovedì 24 novembre orario di apertura 9-13; martedì 29 novembre orario di apertura 15-19; mercoledì 30 novembre 2022 orario di apertura 9-13.

Si ricorda che giorni ed orari di apertura dei punti vaccinali covid della provincia di Ancona e dell’intera Regione sono consultabili al seguente sito web https://www.asur.marche.it/web/portal/-/vaccinazione-anticovid19 .

Si tratta dell‘ennesimo trasloco per il punto vaccinale in città, dopo il bocciodromo di via La Malfa in una primissima fase, quindi le palestre provinciali Zannoni nella zona di via del Molino e poi, dopo che le stesse sono state restituite alla attività delle scuole, i locali ex II circoscrizione a San Francesco.