Jesi, centro in crisi: chiuse 272 imprese in due anni

JESI – In due anni sono state ben 272 le imprese che in città hanno chiuso i battenti. Un numero impressionante che arriva dalle statistiche di Confartigianato territoriale di Jesi. La riflessione sull’impoverimento progressivo della città viene sollevata con la notizia, rimbalzata in città in questi giorni, dell’imminente chiusura della farmacia delle Grazie, realtà storica e attiva in Corso Matteotti da inizio Novecento grazie all’impegno dell’allora dottor Mariano Mariani. Oggi la Farmacia è stata assorbita da una realtà più grande, dando vita così a una ‘Farmacia dei Servizi’ in viale della Vittoria dove questo servizio mancava.

Ma il corso, il centro, perde un altro pezzo importante della sua identità. L’ultimo, in ordine di tempo, dopo una serie di negozi, attività commerciali – incluse quelle con marchi importanti come erano Coltorti boutique (chiusa nel 2017) e la boutique Elisabetta Franchi (nel 2023). Un esodo che preoccupa, così come allarmano le chiusure che nel corso degli ultimi mesi si sono registrate in centro, dove resistono solo poche catene di negozi in franchising. I dati forniti dalla Confartigianato di Jesi sono preoccupanti: 105 imprese hanno chiuso i battenti nel 2024; 167 le cessazioni nel 2023. I più colpiti sono i comparti dei servizi. Solo il commercio e la ristorazione hanno fatto registrare una riduzione di ben 75 attività. «Da anni – dicono Cristina Brunori presidente Confartigianato Jesi e Marta Vescovi responsabile territoriale – il centro di Jesi registra una perdita di imprese. A pesare, sono principalmente il caro affitti e le difficoltà di accesso per la carenza di parcheggi comodi, ma anche un cambiamento nel modo di fare acquisti».

«Occorre agire con decisione – concludono Brunori e Vescovi – per rendere attrattivo il centro e valorizzare maggiormente il potenziale turistico e culturale, promuovendo iniziative coordinate tra istituzioni, associazioni di categoria e operatori economici. Serve un piano strategico a medio-lungo termine che favorisca nuovi investimenti».



