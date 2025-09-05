Jesi, centro giovani in via Politi: affidati i lavori per il recupero della palazzina

Ad occuparsene, per poco meno di 221mila euro, sarà una ditta di Casal di Principe (Caserta). L’Asp, titolare dell’iniziativa e che ha vinto il bando ministeriale: «La ristrutturazione e l’allestimento dello spazio multifunzione conclusi entro il mese di febbraio 2026»

JESI – Nuovo centro giovani nella palazzina di via Politi ex tipografia Coala e ex centro sociale autogestito Tnt, affidato l’appalto per i lavori di riqualificazione dello stabile. Ad occuparsene, per poco meno di 221mila euro, sarà una ditta di Casal di Principe (Caserta), l’Asp Ambito IX, titolare dell’iniziativa e che ha vinto il bando ministeriale, dice: «La ristrutturazione e l’allestimento dello spazio multifunzione saranno conclusi entro il mese di febbraio 2026».

Il progetto

“DesTEENazione-Giovani in azione “è un progetto sperimentale nazionale promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per la regione Marche sono stati avviati solo due progetti: quello jesino e un secondo dell’Ambito Sociale XIX di Fermo. All’iniziativa jesina, destinati 3,2 milioni di euro di finanziamento: i fondi, oltre alle spese per la riqualificazione dello stabile, andranno a finanziare le attività che vi troveranno sede, rivolte ad un target di adolescenti tra gli 11 e 18 anni e di nuclei familiari di giovani fino ai 21 anni. Quanto a queste ultime, sarà il raggruppamento tra le cooperative Cooss Co.st.es.s, unica offerta pervenuta.

La palazzina di via Politi a Jesi destinata a diventare centro giovanile (Foto: Comune di Jesi)

Nella struttura e negli spazi circostanti verranno realizzate «attività ludiche, di sostegno scolastico e attività laboratoriali, ma anche spazi liberi e spazi strutturati nei quali i giovani potranno seguire le proprie passioni ed i propri talenti, utilizzando anche la strumentazione in dotazione allo spazio multifunzionale, ascoltare e produrre musica, guardare film, praticare attività sportive, con possibilità di organizzare attività di formazione, incontri pubblici e manifestazioni a carattere ricreativo, ivi comprese azioni rivolte ad adulti di riferimento ed alla comunità intera». La palazzina è stata scelta «per la sua posizione baricentrica rispetto ai quartieri più popolari della città – spiegano dal Comune – e per usufruire della dotazione importante di spazi aperti, parchi e attrezzature sportive che si trovano nelle vicinanze oltre che per la comoda raggiungibilità sia dalla stazione ferroviaria che da quella degli autobus, sia con la rete dei percorsi ciclabili».

Il tutto avrà durata triennale. L’accesso sarà «spontaneo – spiega l’Asp – o su invio dal territorio per chi manifesta forme di fragilità emotiva o sociale. Il piano di lavoro è articolato in linee di attività che prevedono: aggregazione e accompagnamento socio educativo, educativa di strada, formazione al lavoro, tirocini di inclusione sociale accompagnamento psicologico ragazzi e genitori».

I lavori

Ad assegnare l’incarico dei lavori, la stazione unica appaltante della Provincia di Ancona, alla quale il compito è stato conferito dall’Asp. In prima battuta la migliore offerta era risultata quella di un’altra ditta pure campana, di Giugliano, in seguito però esclusa dopo la verifica dei requisiti di partecipazione, per la presenza di violazioni fiscali definitivamente accertate e Durc irregolare. Riaperta la gara e riformulata la graduatoria, è arrivato l’affidamento, per una cifra di poche decine di euro superiore a quella del precedente aggiudicatario escluso.

Nella palazzina, fino al “nevone” del 2012 che provocò il crollo del tetto, avevano sede la tipografia Coala e il centro sociale autogestito Tnt. La copertura crollata era stata ripristinata cinque anni fa, anche con qualche polemica (l’intervento cancellò da una delle facciate il murales che vi era stato realizzato dall’artista Blu al tempo della occupazione del centro sociale). Nel tempo l’edificio era stato candidato a luogo destinato al culto (più d’una confessione si era interessata) e a centro di cottura unico delle mense, salvo essere per un periodo utilizzato come magazzino della Fondazione Pergolesi Spontini. Ora l’Asp ne ha la concessione a titolo gratuito, con uso degli spazi in via esclusiva per le attività progettuali, l’accollo di tutte le utenze relative e la progettazione, direzione lavori ed esecuzione degli interventi anche di tipo edilizio per l’adattamento degli spazi alle funzioni da svolgere.