Jesi, i cento anni dell’azienda Mattoli: a San Nicolò la mostra celebrativa

JESI – L’azienda jesina Mattoli srl ha concluso nel 2023 il primo centenario di attività e festeggia il traguardo con una mostra celebrativa che si terrà negli spazi espositivi della chiesa di San Nicolò a Jesi dal 13 al 24 Gennaio 2024.

Verranno esposti alcuni dei primi strumenti di lavoro, degli stampi utilizzati per le famose cementine e graniglie a decoro, alcune macchine da scrivere antiche ed altre attrezzature da ufficio utilizzate negli anni. Non mancheranno numerose foto storiche ed il racconto di aneddoti curiosi e divertenti o delle poesie dedicate alla famiglia dai dipendenti nel corso degli anni. Ci sarà spazio anche per i bozzetti del logo pensato dai ragazzi del Liceo Artistico E. Mannucci all’alba del centenario.

I fratelli Manlio, Massimiliano e Marta che oggi guidano l’azienda sotto l’attento sguardo del padre Antonio fermeranno quei ricordi su delle pagine di un libretto che verrà edito per l’occasione.

La mostra intitolata “100 anni attraverso un secolo di marmi, pietre, granito, cementi, idee, storie e persone” sarà aperta dal 13 al 24 gennaio 2024 con orari 10-13 e 17-20.