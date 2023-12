Jesi, il cenone? No, quello del Biciclettaio pazzo è il “Centone di San Silvestro”

JESI – Il cenone? No, il “Centone di San Silvestro”, se sei “ilbiciclettaiopazzo”, ovvero lo jesino Marco Bolletta, l’appassionato ciclista delle imprese straordinarie, seguito su Instagram da oltre 21mila followers. Come salutare l’anno che se ne va? «Con il “Centone di San Silvestro”, gli ultimi cento chilometri sui pedali dell’anno. E salutando in bici l’ultima alba del 2023 – spiega Bolletta – è un appuntamento che organizzo ormai da 4,5 anni, insieme ad alcuni altri appassionati come me. Partenza alle 6,50 di domattina 31 dicembre da piazza Kennedy a Moie, incontro con l’alba previsto alle 7,40 a Mazzangrugno. Poi via, fino a Senigallia, per un caffè davanti al mare con cui scambiarsi gli auguri prima del ritorno a casa». Una “sgambata” che guarda già al 2024.

Quali programmi per il nuovo anno? «Sto per iniziare una nuova avventura, col ritorno in officina – dice Marco Bolletta, un cognome che a Jesi è sinonimo di bici, con i 41 anni di gestione familiare dello storico negozio Bici Shop – credo per il mese di marzo è prevista l’apertura di “ViBici”, da una idea di Leonardo Villani e Federico Vichi, titolari di MBJ in via Ancona che ospiterà anche questa nuova realtà del mondo della bici in città. Da loro, concessionari Mercedes, l’idea inedita e che guarda al futuro di unire il mondo dell’automotive a tutto ciò che è il bike life e il pedalare. Un bel progetto, per un connubio che sono sicuro sarà vincente e che vedrà al bancone dell’officina me e Luca Verdolini».